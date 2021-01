Nu le mai dati penalty-uri! :) Barcelona, inca un PENALTY RATAT in acest sezon! Griezmann si Braithwaite nu au mai vrut sa bata

Barcelona s-a deplasat la Cornella pentru meciul din Cupa Spaniei.

Catalanii au intalnit echipa care a eliminat-o pe Atletico Madrid din Cupa Spaniei, Cornella. Desi se asteptau la un meci usor, jucatorii lui Koeman au avut reale dificultati in prima repriza.

Mai mult decat atat, pentru a intari senzatia sezonului slab pe care il au, catalanii au ajuns la inca un penalty ratat!

Araujo a fost faultat in careu in minutul 38, iar Pjanic a fost desemnat sa execute lovitura de pedeapsa, dupa ce Griezmann si Braithwaite au refuzat. Mijlocasul adus de la Juventus a incercat sa trimita in dreapta porotarului, care a intuit directia balonului si a respins.

Refuzul lui Griezmann si Braithwaite vine dupa ce amandoi atacantii au ratat penalty-uri pentru Barcelona. Atacantul francez a ratat in meciul cu Betis sansa de a transforma o lovitura de la 11 metri, bifand astfel 4 lovituri de pedeapsa la rand ratate.



De cealalta parte, in absenta lui Messi, Braithwaite a fost cel desemnat sa execute penalty-ul in meciul cu Eibar, dupa ce Griezmann a refuzat, iar atacantul din Danemarca a ratat.