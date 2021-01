A vrut sa ii dea CHIAR EL gol lui Oblak! Portarul lui Eibar a INSISTAT sa bata penalty-ul

Atletico Madrid a infruntat Eibar in meciul celei de-a 19-a etape din La Liga.

Liderul din Spania a fost condusa din minutul 12 de echipa care l-a transferat recent pe fostul jucator al lui Dinamo, Aleix Garcia.

In minutul 11, in urma unui hent al lui Vrsaljko, centralul partidei a aratat punctul cu var. Cel care a vrut sa execute lovitura de la 11 metri a fost portarul lui Eibar, Dmitrovic, care s-a deplasat in careul lui Oblak, sigur ca il poate invinge pe unul dintre cei mai buni goalkeeper-i ai lumii.

Dmitrovic a executat pe jos, in coltul din stanga portii, iar Oblak nu a fost deloc inspirat, aruncandu-se in dreapta.

Atletico Madrid este liderul clasamentului din La Liga, avand cea mai buna aparare din Spania. Doar 7 goluri au incasat baietii lui Diego Simeone, fiind invinsi in doar doua partide din cele 17 disputate pana acum.