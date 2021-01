Ogararu a anuntat revenirea lui Sanmartean in Ghencea! "Vrea sa colaboreze cu noi!" Lovitura primita de Gigi Becali

Managerul lui CSA Steaua a facut un anunt suprinzator pentru fanii echipei din Liga 3.

Ogararu isi doreste sa trimita antrenorii in Olanda pentru ca ei sa invete cum trebuie sa fie gestionat un centru de copii si juniori. Fostul mijlocas de la FC Valsui, Lucian Sanmertean, si-a exprimat dorinta de a colabara cu echipa CSA Steaua, iar Ogararu a anuntat ca fostul international este aproape de o revenire in Ghencea.

"Saptamana trecuta am avut o intalnire cu Lucian Sanmartean, care vrea sa colaboreze cu noi. E foarte important ca sunt multi oameni care vor sa colaboreze cu noi”.

Imi doresc sa duc antrenori in Olanda, la Ajax, sa vada cum stau lucrurile, sa ia din know-how si sa implementeze mai departe lucrurile", a spus Ogararu pentru DigiSport.

Lucian Sanmartean a jucat la FCSB in perioada 2014-2015, iar in cele 42 de meciuri, a inscris 9 goluri si a oferit 19 pase decisive. Mijlocasul s-a retras din cariera de jucator profesionist in 2018, ultimul club pentru care a evoluat fiind FC Voluntari.

