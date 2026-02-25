Clubul Sassuolo a informat că jucătorul a suportat miercurea trecută o artroscopie pentru curățarea meniscului, procedură completată de un tratament PRP. Problemele medicale ale românului au început în luna octombrie a anului 2025. După o pauză îndelungată, el a încercat să revină în lot la începutul lunii februarie a acestui an, luând loc pe banca de rezerve, însă durerile au reapărut la scurt timp. Astfel, jucătorul și staff-ul medical au ales soluția chirurgicală.

Mesajul mijlocașului de pe patul de spital

Intervenția fiind una minim invazivă, medicii estimează o perioadă de indisponibilitate cuprinsă între patru și șase săptămâni. Obiectivul echipei este ca mijlocașul să își reia antrenamentele la intensitate maximă la finalul lunii martie sau la începutul lunii aprilie.