FOTO Daniel Boloca a ajuns pe masa de operație! Ce se întâmplă cu mijlocașul român de la Sassuolo

Daniel Boloca a ajuns pe masa de operație! Ce se întâmplă cu mijlocașul român de la Sassuolo Stranieri Daniel Boloca, jucător la Sassuolo/sursa foto: Getty
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Mijlocașul român Daniel Boloca a suferit o intervenție chirurgicală la genunchiul stâng, după o perioadă marcată de accidentări. Fotbalistul va lipsi de pe teren aproximativ o lună.

TAGS:
Daniel BolocaSassuolo
Din articol

Clubul Sassuolo a informat că jucătorul a suportat miercurea trecută o artroscopie pentru curățarea meniscului, procedură completată de un tratament PRP. Problemele medicale ale românului au început în luna octombrie a anului 2025. După o pauză îndelungată, el a încercat să revină în lot la începutul lunii februarie a acestui an, luând loc pe banca de rezerve, însă durerile au reapărut la scurt timp. Astfel, jucătorul și staff-ul medical au ales soluția chirurgicală.

Mesajul mijlocașului de pe patul de spital

Intervenția fiind una minim invazivă, medicii estimează o perioadă de indisponibilitate cuprinsă între patru și șase săptămâni. Obiectivul echipei este ca mijlocașul să își reia antrenamentele la intensitate maximă la finalul lunii martie sau la începutul lunii aprilie.

La scurt timp după operație, fotbalistul a postat o imagine din spital pe rețelele de socializare, alături de care a transmis următorul mesaj: „Mai determinat ca niciodată. Abia aștept să mă întorc pe teren.”

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Descoperire incredibilă pe șantierul Autostrăzii Transilvania. Traseul autostrăzii a fost deviat cu aproximativ 50 de metri
Descoperire incredibilă pe șantierul Autostrăzii Transilvania. Traseul autostrăzii a fost deviat cu aproximativ 50 de metri
ARTICOLE PE SUBIECT
Răsturnare de situație pentru Daniel Boloca! Anunțul oficial venit de la Sassuolo
Răsturnare de situație pentru Daniel Boloca! Anunțul oficial venit de la Sassuolo
Probleme serioase pentru Daniel Boloca în Italia! Tratamentul a eșuat, iar internaționalul ar putea ajunge la cuțit
Probleme serioase pentru Daniel Boloca în Italia! Tratamentul a eșuat, iar internaționalul ar putea ajunge la cuțit
Fostul campion mondial dezvăluie cum l-a "salvat" pe Boloca: "L-am găsit la Frosinone!"
Fostul campion mondial dezvăluie cum l-a "salvat" pe Boloca: "L-am găsit la Frosinone!"
ULTIMELE STIRI
Atalanta - Borussia Dortmund 3-0, ACUM, pe Sport.ro | Incredibil! Galben-negrii sunt în șoc
Atalanta - Borussia Dortmund 3-0, ACUM, pe Sport.ro | Incredibil! Galben-negrii sunt în șoc
Nu a scăpat! Farul, sancționată pentru manifestările rasiste şi xenofobe
Nu a scăpat! Farul, sancționată pentru manifestările rasiste şi xenofobe
Vedetele din WTA, „ostatice” în hotel. Un temut lider de cartel fost ucis, în săptămâna turneului important din Mexic
Vedetele din WTA, „ostatice” în hotel. Un temut lider de cartel fost ucis, în săptămâna turneului important din Mexic
Mihai Stoica s-a răzgândit rapid. Cine e acum "cel mai bun jucător U21 din România"
Mihai Stoica s-a răzgândit rapid. Cine e acum "cel mai bun jucător U21 din România"
Prima veste bună pentru Cristi Chivu după dezastrul din Liga Campionilor
Prima veste bună pentru Cristi Chivu după dezastrul din Liga Campionilor
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
„Cutremur“ în fotbalul românesc: toată echipa a fost săltată de mascați!

„Cutremur“ în fotbalul românesc: toată echipa a fost săltată de mascați!

Căpitanul Barella a ieșit în față după eliminarea lui Inter din Champions League: "Nu acum, ci de la începutul sezonului!"

Căpitanul Barella a ieșit în față după eliminarea lui Inter din Champions League: "Nu acum, ci de la începutul sezonului!"

Reacția lui Cristi Chivu după eliminarea din Champions League. Boban l-a auzit și a intervenit: "Nu văd nicio amărăciune în discursul tău!"

Reacția lui Cristi Chivu după eliminarea din Champions League. Boban l-a auzit și a intervenit: "Nu văd nicio amărăciune în discursul tău!"

Tragicomic: unde a ajuns atacantul pe care Gigi Becali îl prezenta drept „Lewandowski de România“

Tragicomic: unde a ajuns atacantul pe care Gigi Becali îl prezenta drept „Lewandowski de România“

"Prea târziu!" Capello spune unde a greșit Chivu și de ce Inter a fost eliminată de Bodo/Glimt

"Prea târziu!" Capello spune unde a greșit Chivu și de ce Inter a fost eliminată de Bodo/Glimt

FCSB, în grupele europene din play-out. Cum ar arăta traseul către milioanele de la UEFA

FCSB, în grupele europene din play-out. Cum ar arăta traseul către milioanele de la UEFA



Recomandarile redactiei
Atalanta - Borussia Dortmund 3-0, ACUM, pe Sport.ro | Incredibil! Galben-negrii sunt în șoc
Atalanta - Borussia Dortmund 3-0, ACUM, pe Sport.ro | Incredibil! Galben-negrii sunt în șoc
Mihai Stoica s-a răzgândit rapid. Cine e acum "cel mai bun jucător U21 din România"
Mihai Stoica s-a răzgândit rapid. Cine e acum "cel mai bun jucător U21 din România"
Nu a scăpat! Farul, sancționată pentru manifestările rasiste şi xenofobe
Nu a scăpat! Farul, sancționată pentru manifestările rasiste şi xenofobe
"Fanii voștri vor să pierdeți cu FC Argeș" Cum a reacționat dinamovistul Eddy Gnahore
"Fanii voștri vor să pierdeți cu FC Argeș" Cum a reacționat dinamovistul Eddy Gnahore
Vedetele din WTA, „ostatice” în hotel. Un temut lider de cartel fost ucis, în săptămâna turneului important din Mexic
Vedetele din WTA, „ostatice” în hotel. Un temut lider de cartel fost ucis, în săptămâna turneului important din Mexic
Alte subiecte de interes
Dorit în Serie A, fotbalistul român a spus ”pas” și vrea să continue în liga a doua: ”Nu îmi lipsește nimic aici!”
Dorit în Serie A, fotbalistul român a spus ”pas” și vrea să continue în liga a doua: ”Nu îmi lipsește nimic aici!”
Zece milioane de euro pentru Daniel Boloca. Echipele din Serie A interesate de serviciile mijlocașului român
Zece milioane de euro pentru Daniel Boloca. Echipele din Serie A interesate de serviciile mijlocașului român
”Dramatic” Anunțul italienilor despre transferul internaționalului român
”Dramatic” Anunțul italienilor despre transferul internaționalului român
Răsturnare de situație? Inter i-a găsit echipă, dar Ionuț Radu nu este mulțumit: ”Așteaptă o ofertă din partea lor!”
Răsturnare de situație? Inter i-a găsit echipă, dar Ionuț Radu nu este mulțumit: ”Așteaptă o ofertă din partea lor!”
CITESTE SI
Guvernul Bolojan anunță că din toamnă începe reducerea cheltuielilor din universități. Sporul de doctorat, înjumătățit

stirileprotv Guvernul Bolojan anunță că din toamnă începe reducerea cheltuielilor din universități. Sporul de doctorat, înjumătățit

Meteorologii ANM au actualizat avertizarea de vreme rea. Zonele în care va ninge până joi dimineață. HARTĂ

stirileprotv Meteorologii ANM au actualizat avertizarea de vreme rea. Zonele în care va ninge până joi dimineață. HARTĂ

Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după eliminarea rușinoasă din Liga Campionilor. „Nu are rost să discutăm”

stirileprotv Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după eliminarea rușinoasă din Liga Campionilor. „Nu are rost să discutăm”

România a ajuns unul dintre cei mai mari exportatori din Europa cu un tip inedit de carne. E peste tot în jurul nostru

stirileprotv România a ajuns unul dintre cei mai mari exportatori din Europa cu un tip inedit de carne. E peste tot în jurul nostru

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!