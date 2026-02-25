21 de persoane au fost duse la audieri de către polițiști după ce au fost efectuate 34 de percheziții într-un dosar ce vizează constituirea unui grup infracțional organizat și trucarea unor meciuri pentru câștiguri la pariuri.

Gabi Matei, fostul jucător de la FCSB, reținut pentru 24 de ore în dosarul trucării de meciuri

Prejudiciul s-ar ridica potrivit anchetatorilor la aproximativ 840.000 de lei.

Până acum, se pare că au fost reținute patru persoane, iar printre ele se află, potrivit Prosport, și Gabi Matei, fostul jucător de la FCSB. Ajuns în prezent la Teleajenul Vălenii de Munte, Gabi Matei a evoluat până în această iarnă la CS Păulești.Recent, fostul antrenor de la CS Păulești, Fadi Haddad, a dezvăluit că i s-a cerut să piardă un meci cu Sepsi 2, motiv pentru care a fost chemat la audieri și la Comisia de Integritate din cadrul FRF.

La un moment dat, pe vremea când era jucător la Pandurii Târgu-Jiu, Gabi Matei era văzut drept unul dintre jucătorii care pot asigura viitorul echipei naționale, însă odată cu transferul la FCSB, când Gigi Becali plătea pentru el 600.000 de euro, fundașul lateral a suferit o accidentare gravă la ligamentele încrucișate anterioare.

Acela a fost momentul în care a început declinul său, pentru că a urmat apoi o serie de accidentări, pe lângă o viață extrasportivă dezorganizată și, adunat, în cei patru ani pe care i-a petrecut la echipa finanțată de Gigi Becali, Gabi Matei și-a făcut apariția doar în 12 meciuri.

Alături de Gabi Matei, în dosarul privind trucarea de meciuri, au mai fost reținute alte trei persoane, Marius Sanda, fostul său coleg de echipă la CS Păulești, Claudiu Braga, finanțatorul clubului și Alexandru Cristescu, un apropiat al acestuia.