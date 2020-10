VIDEO | Denis Alibec a revenit in tara dupa ce a semnat cu Kayserispor! Atacantul va intra in cantonamentul echipei nationale

Denis Alibec a revenit in tara, dupa ce a fost plecat in Turcia pentru a semna cu Kayserispor, formatie din prima liga.

Denis Alibec a semnat un contract pe trei ani cu Kayserispor si va castiga nu mai putin de 2.4 milioane de euro pe toata perioada intelegerii.

Mutarea s-a realizat cu mari emotii, dupa ce atacantul a fost prezentat initial in Arabia Sauda, la Al-Quadisiyah.

Intelegerea mai buna din Turcia l-a convins pe Alibec sa o aleaga pe Kayserispor, unde va fi coleg cu romanii Silviu Lung Jr. si Cristi Sapunaru.

Denis Alibec s-a intors in tara alaturi de Alexandru Maxim si Alin Tosca, alaturi de care va intra in cantonamentul echipei nationale.

Romania va juca in Islanda, joi, 8 octombrie, in semifinalele barajului pentru Euro, iar duelul va fi in DIRECT pe PRO TV si SPORT.RO, de la ora 21:45.

Dupa duelul decisiv cu Islanda, tricolorii vor da piept cu Norvegia si Austria in Nations League. Ambele dueluri vor fi in direct pe PRO TV si SPORT.RO, pe 11, respectiv 14 octombrie.