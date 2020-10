Primele declaratii ale lui Mattia Montini dupa revenirea in Romania: "M-au convins sa vin aici"

Mattia Montini a ramas in Liga 1 dupa despartirea de Dinamo.

Dupa doua sezoane petrecute in Stefan cel Mare, atacantul s-a transferat la Astra Giurgiu. Sezonul trecut el a avut oferte din Italia, dar a preferat sa ramana in campionatul romanesc.

"Sunt foarte fericit. Au fost zile foarte grele cu acest coronavirus, ma simt foate bine ca am gasit un club bun. Sunt sigur ca voi ajuta echipa. E o intrebare buna! M-am simtit bine aici in Romania, Astra a fost buna anul trecut, imi place proiectul noului antrenor, al directorului sportiv. M-au convins sa vin aici. Astra nu e cea pe care o vedeti acum.

Am primit oferte in aceasta perioada, cateva din Italia, dar am preferat sa joc intr-o prima divizie pentru ca te simti fotbalist adevarat. Astra a fost cea mai importanta oferta. Proiectul este foarte serios. Nu e important pentru mine (n.r. - problemele cu banii de la Astra). Cand semnezi un contract, nu e o problema. Dupa, vom vedea. Acum, cel mai important lucru pentru mine este sa fiu concentrat. Vreau sa fiu din nou bun aici in Romania", a declarat Montini dupa ce a sosit in tara.

Italianul a fost om de baza in sezonul trecut la Dinamo, dar nu a reusit sa ajunga la o intelegere cu echipa din Stefan cel Mare si a ramas liber de contract.