Tatarusanu, EROU pentru Milan in Cupa Italiei! A aparat un penalty si si-a calificat echipa in sferturi

Ciprian Tatarusanu (34 ani) a fost integralist pentru AC Milan in meciul din Cupa Italiei cu Torino.

AC Milan s-a calificat in sferturile Cupei Italia dupa 5-4 la loviturile de departajare. Tatarusanu a reusit sa tina poarta intacta in timpul regulamentar, intervenind salvator la un atac al lui Zaza, dar si la un sut trimis de Gojak pe spatiul portii sale.

Tatarusanu si-a mai salvat echipa in prelungirile partidei, cand i-a refuzat golul lui Andrea Belotti, iar la loviturile de departajare, portarul a respins sutul lui Rincon, calificandu-si astfel echipa in sferturile de finala.

Echipa lui Tatarusanu o va infrunta pe castigatoarea dintre Inter si Fiorentina in sferturile de finala.

Adus de Milan in toamna de la Lyon pentru suma de 500 000 de euro, portarul roman a jucat doar 4 meciuri pentru italieni, unul dintre ele in Serie A, doua in Europa League si inca unul in Cupa Italiei.