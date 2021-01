AC Milan pregateste o BOMBA pentru piata transferurilor! Fotbalistul care i-a dat 3 goluri lui Tatarusanu, dorit langa Ibrahimovic

AC Milan a suferit prima infrangere a sezonului din Serie A in fata celor de la Juventus, scor 1-3.

Oficialii echipei si-au facut planuri mari pentru a intari echipa in perioada urmatoare. Potrivit jurnalistilor publicatiei La Repubblica, AC Milan vrea sa-l transfere pe Erling Haaland, atacantul norvegian in varsta de 20 de ani al celor de la Borussia Dortmund.

Italienii puncteaza ca milanezii se bazeaza pe relatia foarte buna care exista intre directorul sportiv al echipei, Paolo Maldini, si agentul lui Haaland, Mino Raiola, dar si pe prietenia dintre tanarul fotbalist si coechipierul sau de la nationala Norvegiei, Jens Peter Hauge, care joaca la AC Milan.

Pe urmele lui Erling Haaland sunt multe dintre echipele importante ale continentului, "masinaria de goluri" a Borussiei fiind dorita si de Real Madrid, Manchester City sau Manchester United.

Potrivit publicatiei Goal, presedintele celor de la Dortmund a declarat ca nu are de gand sa-l lase sa plece pe Haaland cel putin pana in 2022, contractul sau cu Borussia fiind valabil pana in iunie 2024.

"Nu cred ca va pleca. Erling si impresarul sau, Mino Raiola, stiu ce baza isi pot pune in noi. Il sfatuiesc doar sa faca lucrurile asa cum le-a facut Robert Lewandowski. Haaland trebuie sa-si ofere timp pentru a se maturiza complet si pentru a deveni un jucator de clasa mondială. Nu poate sa faca asta intr-un singur an.

Daca va ajunge la un club, sa dau exemplu Real Madrid, trebuie sa fii un jucator de clasa mondiala", a declarat oficialul nemtilor.

Presa din Germania a anuntat ca Borussia Dortmund i-a stabilit lui Haaland o clauza de reziliere de 75 de milioane de euro.