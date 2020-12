Tatarusanu a stralucit in Europa League! Ce nota a primit portarul dupa doua interventii EXCELENTE! A facut uitat meciul de cosmar cu AS Roma

Ciprian Tatarusanu a fost titular la AC Milan in ultima etapa a grupelor Europa League.

Fotbalistul in varsta de 34 de ani a tinut poarta intacta in meciul cu Sparta Praga, incheiat cu scorul de 1-0, jurnalistii italieni aratandu-se incantati de prestatia romanului.

Dupa debutul de cosmar la AC Milan, intr-un 3-3 cu AS Roma, Tatarusanu a reusit in Europa League sa aiba 4 interventii foarte bune, doua dintre ele in faze extrem de periculoase, in urma carora Krejci II si Karlsson ar fi putut egala.

Dupa meci, jurnalistii de la Gazzetta dello Sport i-au acordat nota 7 lui Tatarusanu, notand ca goalkeeper-ul a avut o prestatie care a facut uitat meciul de cosmar cu AS Roma.

"Doar doua interventii, dar decisive, fata in fata cu Krejci II si Karlsson pe final. Greselile cu AS Roma au fost reparate", au punctat italienii.

AC Milan s-a calificat in 16-imile de finala ale Europa League de pe primul loc al grupei H. Tragerea la sorti a duelurilor din primavara europeana va avea loc luni, 14 decembrie.