Tatarusanu, din nou TITULAR pentru AC Milan in Europa League! Inca o sansa pentru portarul roman 

AC Milan si Sparta Praga se intalnesc in ultima etapa a grupelor din Europa League.

Ciprian Tatarusanu (34 ani) a fost trimis de Pioli titular si in returul cu Sparta Praga, dupa ce a fost integralist si in meciul tur, acolo unde nu a incasat niciun gol, iar Milan s-a impus cu 3-0.

Portarul roman a ajuns astfel la al 3 lea meci in tricoul lui AC Milan, dupa ce a mai jucat si in remiza cu AS Roma din Serie A, 3-3.

Tatarusanu si-a anuntat retragerea de la nationala Romaniei dupa meciul cu Irlanda de Nord, incheiat 1-1.