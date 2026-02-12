Sezon excelent pentru trupa lui Vincent Kompany

Bayern Munchen a rămas în cursă pentru toate trofeele puse în joc în acest an, fiind lider detașat în Bundesliga (14 puncte mai mult ca Dortmund, ocupanta locului secund / golaveraj +60), în Cupa Germaniei (calificare în semifinale) și în Champions League (calificare direct în optimile de finală / va înfrunta câștigătoarea partidei Borussia Dortmund - Atalanta sau Olympiacos - Bayer Leverkusen). De asemenea, bavarezii s-au impus în Franz Beckenbauer Supercup, în august 2025, în fața lui VfB Stuttgart (2-1).

Tragerea la sorți pentru stabilirea meciurilor din semifinalele DFB-Pokal va avea loc pe 22 februarie, la Dortmund. Semifinalele competiției se vor desfășura pe 21 și 22 aprilie 2026, iar finala se va juca pe 23 mai, meciul fiind găzduit de Olympiastadion Berlin (74.500 de locuri).

Rezultatele din sferturile de finală ale Cupei Germaniei:

Bayer Leverkusen - FC St. Pauli 3-0 (Terrier 32, Schick 63, Hofmann 90+2)

Holstein Kiel - VfB Stuttgart 0-3 (Undav 56, Fuhrich 89, Karazor 90+2)

Hertha Berlin - SC Freiburg 1-1 (Reese 104 / Suzuki 96 // 4-5 d.l.d.)

Bayern Munchen - RB Leipzig 2-0 (Kane 64 pen., Diaz 67)

Dintre echipele calificate în semifinale, doar Freiburg nu are câștigat încă trofeul (a jucat finala în 2022), în timp ce Bayern Munchen (20), VfB Stuttgart (4) și Bayer Leverkusen (2) au DFB-Pokal în palmares.

Foto - Getty Images