Ionel Gane, dezamagit de situatia de la club: "Sunt aceleasi probleme ca inainte sa plece Contra!" Care crede ca este solutia pentru salvarea echipei

Dinamo a invins Poli Iasi cu 4-1 in etapa a 13-a din Liga 1.

Antrenorul dinamovistilor Ionel Gane a vorbit despre a patra victorie consecutiva a echipei sale si si-a felicitat fotbalistii pentru prestatia pe care au avut-o.

"Trecem printr-o perioada foarte buna pe plan sportiv, a patra victorie consecutiva, jucatorii trebuie felicitati. Jocul de astazi. Am inceput mai greu, am intrat mai greu in joc, am reusit sa egalam dintr-un penalty. A doua repriza a fost foarte buna. Dupa golul doi ne-am descatusat si am meritat clar victoria si cele trei puncte.

Cine a decis sa plece a plecat. Acum, in ultimele zile, fanii au avut discutii cu jucatorii legat de viitor. Ei incearca zi de zi sa ne ajute, sa gaseasca solutii. Sper sa gaseasca solutii, se discuta", a declarat Gane dupa meci.

De asemenea, Gane a dezvaluit ca tine legatura in continuare cu Cosmin Contra si explicat conditiile in care ar continua si din iarna la echipa din Stefan cel Mare.

"Vorbesc in continuare cu Cosmin, ii spun ca sunt aceleasi probleme de cand a plecat. Am reusit doua victorii cu 3-0 si cand era el cu Viitorul si Voluntari, iar eu am continuat cu FC Arges si azi cu Iasi. Vorbesc cu el, dar deciziile imi apartin 100%

A fost decizia lui Deian si a capitanului Puljic sa se bucure in acest mod pentru a le multumi suporterilor. Le dedicam victoria, ne sprijina chiar daca nu pot fi pe stadion si ne bucuram ca le putem oferi satisfactii.

E greu meciul cu CFR, dar avem un moral bun dupa 4 victorii consecutive si vom vedea ce strategie vom aborda si speram sa facem un meci frumos.

Mai e o saptamana, o sa vedem strategia pe care clubul o sa o faca, sa vedem daca vom continua. Partea spaniola nu mai conteaza, cineva trebuie sa vina langa echipa cu sau fara mine. Nu sunt in masura sa dau solutii, dar sunt convind ca cei din spatele programului suporterilor vor gasi solutii.

Cel mai bine ar fi sa vina pana la urma cineva, pentru ca va fi foarte greu ca suporterii sa sustina echipa in continuare", a declarat Gane la finalul meciului.

Pentru dinamovisti urmeaza meciul de pe teren propriu cu campioana CFR Cluj.