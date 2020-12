Cortacero isi umileste si prietenii spanioli! Dezvaluiri IREALE ale sefului Couto: "Am platit ca sa lucrez aici, nu m-a platit nimeni!" Ce i-a zis patronul FANTOMA

Cortacero e in Spania si nu si-a anuntat nici macar colaboratorii apropiati cand are de gand sa vina la Bucuresti.

Directorul general Alex Couto asteapta si el explicatii din partea omului care l-a convins sa vina la club. Couto spune ca nici el n-a fost platit de cand a ajuns in Romania si ca a trebuit sa scoata bani din propriul buzunar pentru a-si plati cheltuielile zilnice.

Couto e multumit de evolutia echipei, dar recunoaste ca situatia echipei 'il ingrijoreaza'. Dinamovistii nu se pot bucura de victorii. Le sta gandul doar la salariile restante si la situatia din ce in ce mai grava in care se afunda clubul.

"Suntem foarte mandri de ceea ce s-a obtinut in seara asta. Am facut un meci foarte bun. A fost cel mai bun meci de pana acum, cred. Avem 4 victorii la rand, e foarte important, dar mai important e ca am avut sansa de a castiga dupa ce am fost condusi. Am fost seriosi, ne-am descurcat excelent. Playoff-ul e foarte departe. Acum crestem, 4 victorii la rand sunt importante.

Capacitatea de a castiga atatea meciuri la rand e foarte importanta. Avem sansa de a fi competitivi, am jucat inteligent. Gane a gasit posibilitatea de a gasi coeziune in echipa. Avem solutii in atac, increderea e foarte importanta. Vreti sa vorbim de bani? Motivatia jucatorilor vine din interiorul lor. Motivatia financiara nu exista. De obicei nu discut de bani cu jucatorii, discut de fotbal.

Trebuie sa ne descurcam cu ce avem aici. 100 de familii depind de banii care trebuie sa vina de Craciun. Nu e o chestie despre care sa glumim. E un moment rau pentru glume. Nu stiu cand vine Cortacero in Romania, nu stiu ce planuri are. Cred ca va veni cu explicatii despre ceea ce se intampla. Sunt foarte ingrijorat in privinta situatiei de la Dinamo. Ma bucura ce arata jucatorii. Am stat aici si am platit ca sa lucrez, nu mi-am luat salariile de doua luni si jumatate. Nu e confortabil pentru mine, sunt sigur ca pentru nimeni nu e. Daca am asteptat doua luni si jumatate, pot sa astept pana se fac 3 luni de neplata", a spus Couto.