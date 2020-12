BREAKING NEWS: UEFA investigheaza Basaksehir pentru presupuse remarci RASISTE la adresa arbitrilor romani! Cutremur in ANCHETA pe care stau cu ochii MILIOANE de oameni

Coltescu e considerat vinovat de turci, care dau vina si pe lipsa de reactie a lui Hategan in urma scandalului monstru de marti, de la PSG - Basaksehir.

Arbitrii romani sunt parte a unei investigatii complexe. Ziarul german Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) anunta ca UEFA a pornit o ancheta complexa, ale carei rezultate vor deveni publice in perioada urmatoare. Si Basaksehir, dar si persoana care e auzita pronuntand cuvantul 'gypsy' ('tigan') in tentativa de a explica perceptia turcilor despre romani, risca sanctiuni importante!

Nebunia a inceput in minutul 13, dupa o serie de duritati din partea jucatorilor ambelor echipe. Coltescu e acuzat ca l-ar fi indicat pe secundul lui Basaksehir, Pierre Webo, dupa culoare pielii. Desi pe inregistrarile de pe sistemul de comunicatie al arbitrilor se aude vocea lui Octavian Sovre, turcii il acuza vehement numai pe Coltescu.

Dupa mai bine de 10 minute de cearta in toata regula intre jucatori, antrenori si oficiali, meciul a fost suspendat. In schimbul de replici dintre Hategan si antrenorul Okan Buruk, cel din urma a folosit o exprimare total nepotrivita la adresa romanilor: "In tara mea, romanii sunt 'tigani'. Dar eu nu pot sa spun 'tigani'."