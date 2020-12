Reactia de ultima ora a 'Bizonului' Gnohere in scandalul planetar de la PSG - Basaksehir: "Coltescu a fost mereu arogant, nu puteai comunica cu el!"

Harlem Gnohere (32 ani) a tinut sa lamureasca declaratiile facute in presa din Anglia.

Fostul atacant al FCSB-ului a vorbit pentru Goal despre scandalul monstru de la Paris, amintind si despre episodul de la un derby cu Dinamo, in care suporterii 'cainilor' au imitat sunete de maimuta, pe care centralul partidei, Ovidiu Hategan a ales sa le ignore.

Din interviul acordat, reisea ca Gnohere ar fi spus ca rasimul este ceva obisnuit in Romania, motiv pentru care francezul a vrut sa se apere. Intr-o interventie la Digi Sport, atacantul a vrut sa lamureasca declaratiile, sustinand ca nu a spus niciodata ca Romania este o tara rasista, iar Coltescu ar fi avut o exprimare nefericita in timpul partidei din Champions League.

Totodata, Gnohere a povestit si experienta sa cu arbitrii romani, acuzandu-l pe Coltescu pentru atitudinea pe care o avea in timpul partidelor.

"Eu am precizat ca Romania nu este o tara rasista. Mi-au scris suporteri ca si cum as fi spus ca este o tara rasista. Inteleg foarte bine romana, el nu a spus un termen jignitor, a spus 'cel de acolo, negru'. Nu este o interpretare rasista, e un termen obisnuit, nu am spus niciodata ca Romania este rasista.

Nu poti sa te adresezi asa unui jucator, nu poti sa ii spui unui oficial asa, fie ii spui pe nume, fie il desemnezi direct. A fost gresit interpretat.

Hategan a gresit, trebuia sa ii asculte pe cei de la Basaksehir. Ii asculta doar pe cei din brigada lui, asta i se reproseaza in Franta.

Nu a fost reactiv, a aratat doar un cartonas rosu, nu a ascultat la ceea ce se intampla. Nu stiu daca trebuia sa il elimine pe Coltescu, insa a capatat o asemenea amploare, incat a fost si el depasit de evenimente. Si cand suporterii lui Dinamo au facut zgomote, nu a intervenit, el mi-a zis ca sunt de fapt alte se aud sunete.

Hategan a avut intotdeauna un nivel foarte bun de arbitraj, insa Coltescu a fost mereu extrem de arogant. In multe meciuri scotea cartonase extrem de usor, nu puteai sa comunici cu el", a spus Harlem Gnohere pentru Digi Sport.

Intrebat de situatia dificila de la Dinamo, Gnohere a raspuns sincer: "Sper ca Dinamo va iesi din situtia asta, eu contribui lunar in programul DDB".