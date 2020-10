Sumudica, in centrul unui scandal URIAS! E acuzat ca a injurat un campion mondial pe tot parcursul meciului: "Nu il vom ierta! Cel mai obraznic antrenor din istoria fotbalului turc"

Marius Sumudica a obtinut un rezultat mare in deplasare la Antalyaspor, tinand cont de faptul ca Gaziantep a primit gol in minutul 3, iar golul egalizator a venit in momentul in care echipa lui Sumudica era in 9 oameni.

Mirallas (28') si Junior Morais (65') au fost pe rand eliminati dupa ce au vazut cate doua cartonase galbene, iar Soyalp a restabilit egalitatea in minutul 70.

In finalul meciului, Antalyaspor a avut si ea parte de doua eliminari.

Desi Sumudica a fost suspendat la partida cu Antalyaspor si a stat in tribune, oficialii echipei gazda il acuza pe antrenorul roman de instigare.

Printr-un comunicat de presa, acestia sustin ca Sumudica i-a provocat pe toata durata meciului si Lukas Podolski, campion mondial cu Germania, a fost injurat in continuu.

"Antrenorii ar trebui sa fie un exemplu pentru sportivi, pentru tineri. Il felicitam pentru ca echipa lui a obtinut o remiza in 9 oameni, dar nu il vom ierta niciodata. In toata istoria fotbalului din Turcia nu a mai fost un antrenor atat de obraznic. Ar fi trebuit sa aiba respect. Te rugam, nu mai folosi cuvinte atat de abuzive!", a spus Murat Suglun, ofiterul de presa al lui Antalyaspor, potrivit NTV Spor.