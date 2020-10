EXCLUSIV | Discurs DUR al lui Sumudica dupa infrangerile echipei nationale! "Acum il desfiintam pe Radoi? Hai sa-l omoram! Rastigniti-l!"

Marius Sumudica a comentat la Pro X ceea ce se intampla acum la nationala dupa infrangerile din ultimele zile.

Antrenorul lui Gaziantep a declarat ca ar trebui sa avem rabdare cu Mirel Radoi si sa acceptam schimbul de generatii pe care il incearca la echipa de seniori. Astfel, Sumudica le-a inchis gura contestatarilor care au cerut demisia lui Radoi, vehiculand alte nume pentru banca tehnica a nationalei.

"Referitor la cele 3 jocuri, e normal, toata lumea este nemultumita. Nu am reusit sa ne calificam, mai aveam un singur meci, nu am reusit sa trecem de Islanda. A venit esecul cu Norvegia si acum cu Austria

Lumea asteapta sa castigi puncte si e foarte greu. Asta e viata antrenorului. Depinzi de rezultate, iar rezultatele inseamna victorii.

Eu sunt un tip care spune lucrurilor pe nume, poate de aceea ma suna televiziunile sa imi dau cu parerea. Ce pot sa spun acum... Ca in politica, cautam punctul slab. Eu nu sunt pro Razvan Burleanu, nu ne-am interesectat, nu suntem amici, dar e usor acum sa aruncam cu noroi in el si in Radoi. Ce sa facem? Sa tragem semnale de alarma si sa facem ce? Sunt jucatori de la U21 cu care am jucat in Norvegia. Ce trebuia sa faca Radoi? Sa ii invete in 5 zile sa joace fotbal?

Ok, poti sa critici, dar atata timp ati laudat nationala U21 si ati ridicat-o in slavi, si acum ce facem? Cand incercam sa aducem generatia la nationala ii atacam pe Radoi si pe Burleanu? Veniti voi si faceti voi treaba, veniti voi, preluati echipa nationala si nu-mi spuneti ca va trebuie 10 ani.

Aveti doi ani in care trebuie sa calificati echipa la Mondial. Veniti si faceti treaba daca sunteti buni si ati crescut echipe nationale. Veniti si demonstrati. Puneti antrenorul pe care il vreti si demonstrati atunci ca voi sunteti cei mai buni, ca aveti o sumedenie de oferte, dar nu va duceti nicaieri. Veniti si faceti ce n-a putut Radoi.

Lasati-l, bai, pe Radoi sa-si faca treaba! Ce facem? Asteptam sa greseasca si apoi ne batem cu pumnul in piept? De ce n-ati spus inainte? Il desfiintam acum pe Radoi? Desfiintam Federatia? Veniti voi si puneti monopol pe fotbalul romanesc si demonstrati ca sunteti cei mai buni! Hai sa-l omoram acum pe Radoi! Rastigniti-l", a declarat Sumudica la Ora exacta in sport.