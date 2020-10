Doua transferuri importante pentru Sumudica la Gaziantep! Ce SUPER-LOVITURI au dat turcii in ultimele ore ale perioadei de mercato

Gaziantep a realizat un transfer important.

Marius Sumudica s-a plans in ultimele saptamani de lipsa investitiilor in transferuri. Gaziantep nu a reusit sa obtina nicio victorie in noul sezon, iar antrenorul a comentat dur faptul ca oficialii turci nu i-au adus jucatori.

Acum tehnicianului i-a mai venit inima la loc dupa ce Gaziantep l-a adus pe Kevin Mirallas, care a evoluat de-a lungul timpului la Olympiacos, Everton, Fiorentina, Standard si Saint-Etienne, in sezonul trecut el fiind legitimat la Antwerp.

Decizia transferului a fost luata dupa ce sambata a avut loc o sedinta a oficialilor turci, in care acestia si-au declarat sustinerea pentru Sumudica si i-au stabilit obiectivul din acest sezon. Turcii isi doresc ca echipa sa se claseze cel putin pe locul 8, asa cum s-a intamplat in stagiunea trecuta.

Pe langa Mirallas, Gaziantep l-a transferat si pe Nouha Dicko, fostul jucator al celor de la Hull City. Atacantul in varsta de 28 de ani a mai trecut de-a lungul carierei pe la Wolverhampton, Blackpool, Vitesse si Wigan.

✍️ Gaziantep Futbol Kulübümüzün, yeni transferleri Nouha Dicko ve Amedej Vetrih için Kulüp Başkanımız Mehmet Büyükekşi'nin de katılımıyla imza töreni düzenlendi. #GaziantepKazanacak ???? https://t.co/7uD0aH63aT pic.twitter.com/pat94oipbV — Gaziantep FK (@GaziantepFK) October 4, 2020