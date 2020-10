"I-am facut Pele pe toti de la U21, dar echipa nu are un lider!" Sumudica, dezamagit de jocul "tricolorilor"! Cine l-a nemultumit cel mai tare

Romania a ratat calificarea la Euro 2020 dupa ce a fost invinsa de Islanda, scor 2-1, in semifinala playoff-ului.

Dupa meci, Marius Sumudica s-a aratat nemultumit de jocul "tricolorilor" si a spus ca nu intelege ce a vrut sa faca Radoi.

"Nu am ce sa comentez, mi-e greu si mie. Nu vreau sa vorbesc, pe urma se interpreteaza. Chiar l-am admirat si il admir pe Radoi. Are un viitor ca antrenor, dar azi echipa a aratat destul de rau. Sunt antrenor si mi-e greu sa discut acum. Nu ar fi normal.

Nu am inteles un singur lucru, in prima repriza nu am reusit sa iesim din propria jumatate. L-am tot retras pe Cretu intre cei doi fundasi centrali, sa iesim cu mingi jos, apoi abuzam cu pase pe atacanti. Stim cu totii ca Alibec nu are un joc bun de cap.

Nu meritam mai mult azi. Islanda a fost mai buna din toate punctele de vedere, cu experienta internationala, cu jucatori care evolueaza la un anumit nivel, jucatori care si-au pus amprenta. Noi nu reusim sa scoatem un lider de echipa care sa faca asta. I-am facut Pele pe toti de la U21, La noi, daca da unul o pasa buna, scriem de el o saptamana. Nu, e o problema pe toate palierele.

Nu pot sa ma abtin la golul 2. Si aici nu e vina lui Radoi. Sa ramana fundasii laterali la 2 metri in spate... Nu poate Radoi sa lucreze asta cu jucatori de 30 de ani. Aici ma refer la Camora. Nu exista, cum sa te prinda asa", a declarat Marius Sumudica, potrivit DigiSport.