BREAKING NEWS | S-a incheiat sedinta la Gaziantep! Ce a declarat presedintele clubului dupa intalnirea cu Sumudica si mesajul transmis de antrenorul roman

Marius Sumudica a facut din nou spectacol la ultima etapa din Turcia, insa Gaziantep ramane in continuare fara victorie in noul sezon dupa remiza 1-1 cu Trabzonspor.

UPDATE 14:40: Comunicat oficial al clubului Gaziantep!

Presedintele clubului Gaziantep, Mehmet Buyukeksi, a venit cu lamuriri dupa ultima sedinta sustinuta in cadrul clubului:

"Dupa meciul cu Trabzonspor, am avut o intalnire cu antrenorul nostru pentru a discuta despre cele patru meciuri disputate pana acum si despre partidele viitoare. Scopul acestei intalniri a fost sa discutam obiectivele pe care ni le-am propus dupa pauza competitionala generata de meciurile echipelor nationale.

In timp ce am vorbit despre primele patru meciuri ale echipei, ne-am exprimat inca o data asteptarile fata de antrenorul nostru. In timpul evaluarii acestor jocuri, am luat in considerare mai ales cele doua meciuri cu puternicii rivali ai nostri, Galatasary si Trabzonspor. Sumudica, atat in Turcia, cat si in Europa, s-a dovedit a fi un antrenor de succes", a spus presedintele lui Gaziantep, potrivit site-ului ofifial al clubului.

"Marius Sumudica a afirmat ca vom obtine rezultate mai bune in acest sezon!"

"Anul trecut, am avut un succes semnificativ prin clasarea la finalul sezonului pe locul 8. Ne-am exprimat inca o data obiectivele si asteptarile de la Marius Sumudica. In calitate de consiliu de administratie, am transmis antrenorului ca ne dorim un succes cel putin egal cu cel de anul trecut. El a afirma ca vom obtine rezultate mai bune cu intaririle facute si ca va continua sa lucreze pentru aceste obiective.

Sumudica traieste cel mai profund fotbalul si cunoaste energia fanilor din fotbalul turc. Atat jucatorii, cat si fanii nostri il iubesc si au incredere in el. De asemenea, avem un mare respect pentru el. Este un antrenor care traieste profund fotbalul. Cu aceasta energie si pasiune pentru fotbal, credem ca va continua sa duca echipa noastra spre succes", a mai spus presedintele clubului.

Sumudica a obtinut a treia remiza consecutiva in Turcia cu Gaziantep, dupa ce a reusit sa scoata un egal cu Trabzonspor, scor 1-1. Maxim a marcat golul egalizator pentru Gaziantep, dupa ce a transformat o lovitura de la 11 metri in minutul 90+2.

Marius Sumudica a fost eliminat in prelungirile meciului dupa ce s-a dus langa arbitru sa vada analiza VAR si a dansat in tribune arenei.

Sumudica ramane fara victorie in Turcia, fiind invins de Galatasaray in prima etapa si apoi reusind trei egaluri consecutive, cu Karagumruk, Goztepe si Trabzonspor.

Turcii de la Fanatik anunta ca Gaziantep va organiza o sedinta in cadrul clubului si exista posibilitatea ca Marius Sumudica sa fie demis, cu toate ca fanii nu isi doresc ca antrenorul roman sa plece.

Gaziantep este pe locul 15 in Turcia, cu 3 puncte dupa primele 4 runde. Pentru echipa romanului urmeaza duelul cu Antalyaspor din deplasare, programat pe 18 octombrie.