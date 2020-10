Sumudica, DEZLANTUIT dupa prima VICTORIE in noul sezon din Turcia: "Cine vrea sa ma alunge din Turcia are o singura varianta!"

Gaziantep a obtinut prima victorie in noul sezon in Turcia, dupa 1-0 pe teren propriu cu Konyaspor.

Cu Marius Sumudica suspendat, in urma ultimului meci in care a fost eliminat, Gaziantep a inregistrat prima victorie, pe teren propriu, cu Konyaspor. Echipa romanului ajunsese la 4 remize si o infrangere in primele etape din Superlig.

Romanii Maxim si Tosca au fost titulari si tinuti tot meciul in teren, insa singurul gol al partidei a fost incris de Muhammet Demir, in minutul 76.

La finalul meciului, Sumudica a reactionat si a vorbit despre posibilitatea de a pleca din Turcia.

"Cine vrea sa ma alunge din Turcia are o singura varianta: sa ma bata pe teren! La mine faptele conteaza, nu vorbele!", a reactionat romanul conform Digi Sport.