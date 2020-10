"S-a vazut ca am fost pedepsit pe nedrept!" Prima reactie a lui Marius Sumudica dupa ce turcii au inceput sa-i caute un inlocuitor!

Antrenorul lui Gaziantep nu trece printr-o perioada foarte buna.

Echipa sa nu a obtinut nicio victorie in noul sezon din Turcia, iar Sumudica a primit si o suspendare pentru ceea ce se presupune ca s-ar fi intamplat in tribune, la meciul dintre Gaziantep si Antalyaspor.

Potrivit jurnalistilor turci, oficialii lui Gaziantep ar fi inceput sa ii caute un inlocuitor lui Sumudica.

Dupa aparitia acestor informatii, antrenorul a reactionat. Acesta s-a aratat linistit, considerand ca turcii nu vor sa renunte la el din moment ce l-au ajutat sa obtina o micsorare a suspendarii.

"Da, mi-au fost redusa suspendarea la jumatate, in urma apelului facut de club. Asta este o dovada ca am fost pedepsit pentru ceva ce nu am facut. Ma gandesc ca asta inseamna ca Gaziantep vrea sa continue cu mine, nu?", a declarat Marius Sumudica, potrivit Digi Sport.