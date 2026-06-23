După două prime sezoane la FCSB în care a bifat statutul de ”perlă”, Tavi Popescu a scăzut considerabil în evoluții în ultimii ani, motiv pentru care cota sa, de la patru milioane de euro în 2022, a ajuns la 600.000 de euro în 2026!

Fotbalistul și-a găsit cu greu loc în primul ”11” la FCSB, iar când a făcut-o, nu a strălucit. A dat însă semne de ”viață” în barajul pentru Europa, când a și înscris în semifinala cu FC Botoșani după o acțiune de vis pe cont propriu.

Câți bani ia Tavi Popescu la FCSB. De patru ani nu i-a mai ”umblat” Gigi Becali la salariu

Potrivit fanatik, Tavi Popescu are unul dintre cele mai mici salarii de la FCSB. De patru ani, de când Gigi Becali i-a mărit salariul de la 4.000 de euro la 8.000, fotbalistul primește aceeași remunerație.

Asta în ideea în care la FCSB salariile sunt destul de mari. Florin Tănase e cel mai bine cotat la acest capitol, cu o remunerație salarială de 40.000 de euro, spre exemplu.

La FCSB, Tavi Popescu a bifat 226 de apariții în toate competițiile, și-a trecut în cont 27 de goluri și, pe deasupra, a oferit și 26 de pase decisive, în 13.700 de minute petrecute în echipamentul clubului.

Ce spunea MM Stoica despre Tavi Popescu după meciul cu Botoșani

”De antrenat s-a antrenat mereu bine. Posibil să se fi schimbat ceva extrasportiv la el în bine. N-a existat antrenament la care să nu participe, adică să nu fie bine. Şi când a intrat cu Mirel la Botoşani… aveam aşteptări foarte mari pentru că îl vedeam cum arată la antrenamente.

Acum, Octavian Popescu a fost cel pe care îl aşteptam de ani de zile. Trebuie să aibă constanţă în evoluţii. Golul ăsta se pune acum. Dar pentru el e important să fie titular, să înceapă echipa cu el. Depinde doar de el”, a spus MM Stoica la Prima Sport.