Reactia lui Sumudica dupa ce el si fiul sau au fost suspendati de Federatia turca! "A fost o greseala si mi-o asum, voi plati pentru ea!"

Marius Sumudica impreuna cu fiul sau au fost sanctionati de Federatia turca.

"Sumi" a fost suspendat 4 etape si a fost amendat cu 33 de mii de lire turcesti, dupa ce a dat indicatii echipei si staff-ului din tribuna, chiar daca nu avea voie sa coordoneze jucatorii in meciul contra lui Antalyaspor, scor 1-1. Marius Sumudica a fost amendat si cu 900 de lire turcesti, deoarece nu a respectat distantarea sociala si nu a purtat masca.

Fiul antrenorului roman, Marius Stefan Sumudica, a fost suspendat un an de zile si a primit o amenda de 100 de mii de lire turcesti, dupa ce a fost trecut pe foaie ca antrenor secund fara sa aiba licenta si fara sa fie sub contract cu Federatia.

Marius Sumudica a declarat ca a fiul sau a fost trecut din greseala pe foaie ca antrenor secund. De asemnea, antrenorul roman a spus ca isi asuma si va plati pentru aceasta greseala.

"Fiul meu a fost trecut din greseala pe foaie, ca antrenor secund. Nu, el este metodist la Gaziantep. A terminat ASE-ul, acum e anul doi la ANEFS si a urmat doua cursuri pentru functia pe care este angajat cu contract legal la Gaziantep. Adica stie ce face, nu l-am luat aiurea langa mine.

Ce vreau sa spun este ca nu am incercat nicio clipa sa pacalim pe cineva. Aia o a fost o greseala si mi-o asum, voi plati pentru ea.

Sunt mahnit de amploarea care s-a dat evenimentelor de la meciul cu Antalyaspor. Eu am cerut o loja si nu au avut sa-mi dea, asa ca am stat in tribuna la acel meci. Am strigat in vreo doua randuri, dar ceva de genul 'treziti-va, haideti sa jucam si noi'.

Clubul a facut recurs la aceste suspendari. Am satisfactia ca multi suporteri din Turcia sunt alaturi de mine, dar asta nu ma va ajuta sa stau pe banca", spsus Marius Sumudica pentru DigiSport.

