Revenit în primul 11 al gazdelor pentru duelul din etapa cu numărul 22 a SuperLig, mijlocașul român s-a numărat printre remarcații partidei. Alanyaspor a bifat a cincea victorie a sezonului, într-un meci în care tehnicianul echipei a mizat din primul minut atât pe Hagi, cât și pe Umit Akdag.

Chiar dacă a fost schimbat după o oră de joc, Ianis a fost unul dintre cei mai activi oameni de pe teren. Acesta a trecut pe lângă gol, irosind o ocazie importantă pentru gruparea turcă, însă implicarea sa în joc a fost importantă.

Cifrele lui Ianis

Portalul de specialitate Sofa Score l-a notat pe decarul naționalei cu 7,0, una dintre cele mai mari note din echipa gazdelor. Hagi a expediat trei șuturi spre poarta adversă, a înregistrat 46 de atingeri ale balonului și a dat dovadă de combativitate, câștigând 7 din cele 9 dueluri la sol în care a fost implicat.

La capitolul construcție, internaționalul a avut un procentaj al paselor reușite de 76% (19 din 25), reușind totodată și 6 recuperări.

Celălalt român de la Alanyaspor, Umit Akdag, a fost integralist în disputa cu Konyaspor. Fundașul a primit nota 6,9 pentru evoluția sa, având 62 de atingeri și o precizie a paselor superioară, reușind să trimită corect 40 din cele 45 de mingi jucate.