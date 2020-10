Marius Sumudica a RABUFNIT dupa ce a fost suspendat de Federatia turca: "Nu sunt analizat ca antrenor de fotbal, ci sunt tinta unor atacuri sub diferite forme!"

Marius Sumudica impreuna cu fiul sau au fost sanctionati de Federatia turca.

"Sumi" a fost suspendat 4 etape si a fost amendat cu 33 de mii de lire turcesti, dupa ce a dat indicatii echipei si staff-ului din tribuna, chiar daca nu avea voie sa coordoneze jucatorii in meciul contra lui Antalyaspor, scor 1-1. Marius Sumudica a fost amendat si cu 900 de lire turcesti, deoarece nu a respectat distantarea sociala si nu a purtat masca.

Fiul antrenorului roman, Marius Stefan Sumudica, a fost suspendat un an de zile si a primit o amenda de 100 de mii de lire turcesti, dupa ce a fost trecut pe foaie ca antrenor secund fara sa aiba licenta si fara sa fie sub contract cu Federatia.

Antrenorul de la Gaziantep se simte nedreptatit dupa aceasta decizie si a declarat ca este tinta unor atacuri sub diferite forme. De asemenea, el cere sa fie judecat si analizat pentru ceea ce a realizat ca antrenor de fotbal in campionatul din Turcia.

"E nedrept ce mi se intampla! Vreau sa fiu judecat doar pentru ceea ce realizez ca antrenor! Decizia de a fi suspendat patru etape ma determina sa revin cu cateva precizari. Nu as fi comentat, dar observ cu dezamagire ca Marius Sumudica nu este analizat ca antrenor de fotbal, ci este tinta unor atacuri sub diferite forme. In primul rand, la meciul cu Trabzon am fost suspendat pentru simplul motiv ca i-am strigat arbitrului ca a fost penalty. Dupa meci, in raportul oficial, arbitrul chiar recunoaste acest aspect. Doar ca am primit direct cartonas rosu, nu galben, asa cum se procedeaza. Nu credeti oare ca e prea mult? In al doilea rand, sunt suspendat patru etape si sunt acuzat ca la meciul de la Antalya am dat indicatii echipei. Vreau ca oamenii sa stie ca clubul Antalyaspor nu mi-a asigurat conditiile normale pentru un antrenor in stare de suspendare. In loc sa fi urmarit meciul dintr-o loja sau un spatiu inchis, am fost pus in mijlocul tribunei, langa oamenii din cadrul clubului advers. In afara de a striga din cand in cand jucatorilor 'treziti-va!' sau alte incurajari pe care le aud din toate gurile la meciurile din contextul pandemiei, nici daca as fi vrut n-as fi putut sa emit mesaje catre jucatori sau staff. Eram, practic, intre oficialii de la Antalya. Cum poate crede cineva ca mi s-ar fi tolerat sa dau indicatii si sa incalc vreun centimetru de regulament?!

In final, vreau sa trimit un ultim mesaj. Strict fotbalistic. Sunt un antrenor roman care a preluat aceasta echipa, practic, de la zero. Statisticile spun ca in ultimile 13 etape aceasta echipa construita ca o casa din temelii a pierdut doar un singur meci, pe terenul lui Galatasaray. Chiar daca poate castigam greu, n-am mai pierdut un meci pe teren propriu din luna ianuarie. La meciul de la Antalya, un teren pe care se castiga teribil de greu, am obtinut o remiza desi am jucat o aproape o repriza cu doi oameni mai putin! Nimeni nu poate afirma ca n-am respectat fotbalul din Turcia prin declaratiile oferite aici sau acasa, dar sunt convins ca daca un antrenor turc ar fi dus Gaziantep pe locul 8 in primul sezon de constructie a echipei si ar fi avut cifrele noastre aparea aproape zilnic la televizor si imaginea lui era una deosebita. Marius Sumudica nu doreste asta. Doreste doar sa fie analizat si judecat pentru ceea ce realizeaza ca antrenor de fotbal!", a declarat Marius Sumudica.

