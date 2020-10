Arbitru turc la meciul dintre TSKA Sofia si CFR Cluj! A dat doua cartonase rosii si cinci galbene la un meci de-al echipei lui Sumudica!

Partida dintre CSKA Sofia si CFR Cluj va fi arbitrata de catre turcul Halil Umut Meler.

Arbitrul in varsta de 34 de ani nu are o experienta foarte mare in cupele europene, el avand doar 3 meciuri arbitrate in faza grupelor Europa League. Halil Umut Meler este cunoscut ca un arbitru riguros, avand in vedere ca la ultimele ultimele 5 partide din Turcia la care a fost la centru, a acordat cel putin 7 cartonase.

Halil Umut Meler nu a mai arbitrat niciodata vreo echipa din Romania, dar echipa lui Sumudica, Gaziantep, l-a avut ca si central in partida disputata in deplasare la Kayserispor. La acel meci, arbitrul a acordat doua cartonase rosii si cinci cartonase galbene.

Asistentii sai vor fi Mustafa Iyisoy si Cevdet Komurcuoglu, iar ca arbitru de rezerva Koray Gencerler.

Avrupa Liginde Perşembe günü oynanacak CSKA-Sofia-CFR 1907 Cluj müsabakasını Halil Umut Meler yönetecek.

Yardımcıları Mustafa İyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu.Dördüncü hakem ise Koray Gencerler. — Tamer Ersöz (@tamerersoz10) October 20, 2020