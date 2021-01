Sumudica, ATACAT DIN NOU la TV! "Asta e Turcia si vei invata unde si cand sa vorbesti!" Inca un fost fotbalist iese la atac dupa derapajul rasist al lui Erman Toroglu

Marius Sumudica este atacat din toate partile in Turcia.

Negocierile dintre Marius Sumudica si Gaziantep au creat un val de reactii negative in Turcia si toate atacurile sunt indreptate inspre antrenorul roman.

Dupa ce Erman Toroglu, fost fotbalist, arbitru si in prezent analist sportiv, l-a numit 'tigan' pe Sumudica in direct la televiziunea A Spor, un alt jucator turc a sarit la gatul antrenorului roman.

Ridvan Dilmen (58 de ani), fost fotbalist la Fenerbahce, l-a criticat pe Sumudica in cadrul emisiunii '100% Fotbal' de pe postul NTV:

"Asta e Turcia si vei invata unde si cand sa vorbesti. In astfel de situatii nu poti sa impartasesti presei ce se intampla. Daca vrei sa pleci in Arabia sau oriunde in alta parte, du-te!

E important la Gaziantep si merita sa-i fie prelungit acordul, dar sa aiba rabdare. Sumudica stie ca lucrurile nu vor merge intotdeauna bine si nu trebuia sa intinda coarda. Toate la timpul lor. E un act total lipsit de respect", a spus Ridvan Dilmen, potrivit Gazetei.

VEZI AICI reactia lui Mircea Lucescu dupa ce Marius Sumudica a fost numit 'tigan'.