Sumudica, dezvaluiri BOMBA dupa ce a fost atacat de presedinte! DEZASTRU la Gaziantep: "Le-au propus si jucatorilor. Cum e posibil asa ceva?!" Ce se intampla acum

Sumudica e in conflict cu sefii lui Gaziantep Gazisehir!

Desi acestia sustin ca i-au facut o oferta foarte buna de prelungire, Sumudica spune ca, in realitate, conducerea ii da mai putini bani decat are in prezent. Asta nu e tot! Si jucatorilor li s-au propus diminuari contractuale, fara ca Sumudica sa fie consultat. Antrenorul e nemultumit si din cauza faptului ca multi dintre fotbalisti au salarii mai mari decat el.



"De vreo saptamana, conducerea a inceput sa discute cu unii dintre jucatorii care termina contractele. Le-a propus o diminuare cu 20%, sunt si Tosca sau Junior Morais printre ei, in total vreo 7 sau 8. Au ramas perplecsi jucatorii, au venit la mine. Mi-au zis ca au facut performanta, au adus bani la club, cum e posibil asa ceva? Am ramas si eu uimit. Mi se parea logic sa se discute intai cu mine, poate pe unii nu-i mai voiam, nu?", a spus Sumudica la Telekom Sport.

Antrenorul a tinut sa-l corecteze pe presedintele lui Gaziantep, care a declarat ca Sumudica are un salariu de 920 000 de euro pe sezon.



"Spunea ca eu castig 920 000 de euro. Pai, eu ma 6 oameni in staff, toti sunt platiti din banii astia. Vrea sa induca in eroare pe toata lumea. Nu pot sa platesc pe cineva cu 2-3000 de euro pe luna, altfel s-ar intoarce baietii la Voluntari, la Clinceni, la FCSB. Antrenorii isi platesc chiriile din salarii. N-am vrut sa dezvalui asta, dar mi s-a ridicat mingea la fileu", a mai comentat Sumudica.