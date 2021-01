S-a aflat salariul cu care Kayserispor incearca sa il atraga pe Dan Petrescu! Pe ce perioada ar urma sa semneze si cand ar trebui sa dea raspunsul final

S-a discutat foarte mult in ultimele zile despre posibilitatea ca Dan Petrescu sa mearga la Kayserispor.

Mutarea este foarte aproape sa se concretizeze, staff-ul antrenorului roman ajungand deja la echipa.

Conform Digi Sport, antrenorul de 53 de ani ar trebui sa le dea sambata un raspuns oficial conducatorilor clubului cu privire la preluarea echipei. Motivul pentru care fostul antrenor al CFR-ului a intarziat luarea unei decizii este legat de faptul ca ar avea oferte mai bune din punct de vedere financiar din zona Golfului.

Potrivit sursei citate, turcii ii ofera lui Petrescu un contract pe doi ani si jumatate, perioada in care ar urma sa castige suma totala de 1.9 milioane de euro.

Astfel, fostul antrenor al CFR-ului ar urma sa castige 500.000 de euro pana in vara, iar pentru fiecare din urmatoarele doua sezoane ar incasa cate 700.000 de euro.

De asemenea, Dan Petrescu va putea conform contractului sa aduca alaturi de el trei secunzi si i-a ales pe Valeriu Bordeanu, Costin Curelea si Bogdan Aldea.

In cazul in care ar prelua in cele din urma pe Kayserispor, Petrescu va avea o misiune foarte dificila in a salva echipa de la retrogradare.

Kayserispor, la care evolueaza Denis Alibec, Silviu Lung Jr. si Marius Sapunaru se afla pe penultimul loc in Superliga turca, acumuland numai 13 puncte in 16 etape.