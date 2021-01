BREAKING NEWS: Clipul vazut de milioane de oameni in Turcia! Sumudica a iesit in fata stadionului si a inceput sa tipe! S-a simtit UMILIT: "Vrea sa-mi scada salariul! Nu pot lucra in conditiile astea!"

Sumudica a pierdut pentru prima data dupa 15 etape, 1-2 in deplasare la Sivasspor.

Dupa meci, Sumudica a iesit in fata stadionului si a discutat cu jurnalistii. S-a suparat dupa ce sefii au anuntat ca-i prelungesc acordul, desi nu a existat nicio intelegere cu antrenorul roman. Sumudica s-a simtit umilit de presedintele lui Gaziantep, care i-a oferit un contract cu 10% mai mic decat are in prezent! Actuala intelegere a lui Sumi cu echipa aflata pe locul 3 in Turcia ii aduce 600 000 de euro pe an! Conducerii nu i-a convenit nici faptul ca Sumudica si-a impartit bonusul cu jucatorii. "Mai bine ni-i faci noua cadou!", i-au transmis oficialii.

"Daca voiam bani, deja semnam alt contract in alta parte. Vreau sa stie toata Turcia, dar in primul rand suporterii mei si orasul meu, ca ce a aparut azi, un comunicat in care se spune faptul ca voi semna un nou contract pe mai multi bani nu e adevarat. Vreau sa stie toata Turcia, toata populatia Turciei care-l place pe Sumudica, ca am avut o intalnire cu presedintele. Mi-a zis sa ajut clubul si sa-mi scad salariul cu 10%. Nu pot sa fac asa ceva. Eu am dat din bonusul meu 80 000 de euro, a fost placerea mea. Am dat banii jucatorilor! Apoi, presedintele meu m-a intrebat de ce nu dau banii clubului cadou. Eu asa nu pot sa lucrez. Am refuzat oferta pe care mi-a facut-o.

Vreau sa stie toata Turcia, salariul meu e de 600 000 de euro. Suntem pe locul 3, saptamana trecuta eram primii, cum sa vii sa-i spui antrenorului ca-i scazi salariul cu 10%. Sunt un om cinstit, spun lucrurile in fata! Vreau sa muncesc in Turcia, imi place tara asta.

Raman pana la finalul sezonului, dar nu pot lucra cu oameni care nu ma respecta. E clar ca nu ma respecta. Nu poti sa vii sa imi oferi mai putini bani decat am in prezent dupa toate rezultatele pe care le-am avut!", a spus Sumudica.

