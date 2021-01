VIDEO | Cu Sumudica in tribune, Gaziantep si-a cautat dreptatea pe Twitter! Echipa romanului a criticat din nou arbitrajul: gol dupa fault in atac si penalty neacordat

Gaziantep a incasat prima infrangere dupa 15 etape in Turcia.

Gaziantep a pierdut in deplasarea de la Sivasspor, scor 2-1, si a terminat seria incredibila in care era neinvinsa de patru luni.

Marius Sumudica a fost doar in tribune la duelul cu Sivasspor, fiind suspendat din cauza cartonasului galben incasat in etapa trecuta.

Gaziantep a contestat din nou arbitrajul. La golul egalizator marcat de Arslan, echipa lui Sumudica a cerut interventia VAR pentru un fault in atac al unui jucator de la Sivasspor, insa centralul a validat golul.

⚽️ 41' Hakan Arslan

⚽️ 41' Hakan Arslan

Sivasspor 1-1 Gaziantep FK Sizce golden önce faul var mı?

De asemenea, imediat dupa ce acelasi Arslan reusea dubla, Gaziantep a cerut un penalty dupa un fault comis de Caner asupra lui Ozer.

Arbitrul nu a apelat nici de aceasta data la tehnologia VAR si a acordat doar corner pentru echipa lui Sumudica.

"Kenan Ozer a ramas la pamant dupa o interventie a unui adversar in careu, arbitrul da corner si, din nou, nu este avertizat sa verifice faza cu ajutorul sistemului VAR", a fost protestul lui Gaziantep pe Twitter.

57' Kenan Özer rakip futbolcunun müdahelesiyle ceza sahası içerisinde yerde kaldı, hakem korner verdi ve bir kez daha VAR uyarısı gelmedi!

Gaziantep a jucat in inferioritate ultimele minute ale partidei, dupa ce Jefferson a vazut direct cartonasul rosu pentru o lovitura aplicata in figura unui adversar.

2-1 a fost rezultatul final, in favoarea lui Sivasspor, iar Gaziantep ramane pe locul 3 in Turcia, la 3 puncte in spatele liderului Beskitas, dar cu un meci mai mult disputat.