BREAKING NEWS | S-a declansat RAZBOIUL la Gaziantep! Presedintele clubului, ATAC FARA MENAJAMENTE la Sumudica: "El isi asuma tot succesul, cum e posibil?! Nimeni nu e mai presus de club"

Antrenorul roman a vorbit despre viitorul sau la echipa dupa infrangerea cu 1-2 in fata lui Sivasspor.

UPDATE 16:15 Reactia oficialilor lui Gaziantep nu a intarziat sa apara. Presedintele clubului, Mehmet Buyukeksi, i-a raspuns lui Sumudica dupa acuzele facute la conferinta de presa.

"Contract, contract, contract dupa fiecare meci! Fotbalul turc trece prin momente grele, stadioanele sunt goale. Nu exista venituri, nu exista sponsori. Nu am redus niciun salariu in acest an. Barcelona vrea sa reduca salariile jucatorilor sai. Ce legatura are asta cu lipsa de respect? Galatasaray a redus salariile cu 20%. Trebuie sa facem si asta. Platim antrenorului 920.000 de euro. El isi plateste singur secunzii. Exista, de asemenea, un bonus de 240.000 de euro pe punct. Platim 1,2 milioane de euro, dar acum el vrea 1,6 milioane de euro, 1,9 milioane de euro cu tot cu prime.

El isi asuma tot succesul. Cum se poate intampla asa ceva? Daca exista un succes, este un succes comun, de la magazioner pana la conducere. Ati auzit vreodata ca a jucat bine un antrenor si am castigat? Am vrut o reducere de salarii pentru ca nu stim ce se va intampla anul viitor. El spune ca suntem pe locul trei acum, dar campionatul nu s-a terminat inca. Sa vedem cum terminam. Nimeni nu este mai presus de club", a spus presedintele lui Gaziantep potrivit Sabah.

Sumudica a anuntat ca va duce acest sezon la bun sfarsit pe banca lui Gaziantep, dar s-a aratat foarte nemultumit de modul in care este tratat de conducerea clubului si a anuntat ca e foarte dificil sa ramana si din sezonul viitor.

Mai exact, antrenorul de 49 de ani a dezvaluit ca oficialii clubului i-au cerut sa accepte o diminuare cu 10% a salariului, in contextul in care clubul anuntase ca i-a facut o oferta mai buna pentru a continua la echipa.

"Clubul a anuntat ca mi-a facut o oferta mai buna. Este o minciuna. Mi-au cerut o reducere de 10%. Am oferit echipei 80.000 de euro din buzunarul meu, iar presedintele m-a intrebat de ce ii dau jucatorilor si nu ii dau clubului.

E foarte greu sa continui in asemenea conditii. Sunt la echipa pana la finalul contractului (finalul acestui sezon). Vreau sa muncesc in aceasta tara, dar nu sunt respectat.

Succesul meu este evident, dar asta este rasplata? Sa-mi reduca salariul? Voi ati accepta asta? Consider aceasta propunere drept o insulta. Contractul meu expira la finalul sezonului. Sunt aici pana la finalul sezonului, dar nu stiu mai departe", a spus Sumudica la conferinta de presa de dupa meci.

"O voi suna pe sotia mea sa-mi trimita bani!", a continuat Sumudica. Fiind intrebat de unul dintre reporteri daca are probleme cu banii, antrenorul a raspuns: "Clubul imi cere mie bani, imi taie din salariu".