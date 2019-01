Steliano Filip scapa de COSMARUL Hajduk Split si da lovitura! Unde este dorit

Steliano Filip a fost exclus din lot de Hajduk Split!

Transferat de Hajduk de la Dinamo pentru 500.000 de euro, Filip nu s-a impus niciodata la echipa croata si a avut mai multe probleme. Anul trecut era criticat de antrenor pentru kilogramele in plus, insa totul s-a inchieat pentru fundasul roman dupa ce au aparut imagini de la o petrecere la care a participat chiar inaintea marelui derby cu Dinamo Zagreb. Antrenorul a decis sa-l trimita pe Steliano Filip sa se pregateasca cu echipa a doua si sa-si caute echipa. Filip primeste acum in sfarsit vestea asteptata. Echipe din Italia sunt dispuse sa-l transfere de la Hajduk Split, anunta agentul sau, Andrea Leone, potrivit Tuttob.com.

"Exista cateva piste din Italia pentru Steliano Filip si se lucreaza la asta”, a spus Leone.



STELIANO FILIP, SCANDAL CU BAUTURA, TIGARI, POKER SI PROSCIUTTO!



Fanii lui Hajduk Split au publicat pe Facebook imagini obtinute de la o petrecere intre Steliano Filip, Stipe Vucur si Andre Fomitschow. In imagini apar sticle de alcool, tigari in scrumiera, carti de poker si ...bucati de prosciutto lipite pe fruntile jucatorilor. Presa croata a speculat ca imaginile ar fi fost mai vechi, insa au fost pastrate pana la derby-ul cu Dinamo Zagreb, moment de interes maxim in Croatia. Dinamo s-a impus cu 1-0 in acea partida, iar jucatorii nu au fost inclusi in lot. Vucur si Fomitschow au fost reprimiti in lot pentru ca antrenorul lui Hajduk nu are solutii in locul lor.