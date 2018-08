Steliano Filip s-a pus pe CANTAR! Cate kilograme are in realitate si de ce nu joaca la Hajduk. FOTO

Steliano Filip a jucat doar 5 meciuri pentru Hajduk Split de cand a plecat de la Dinamo.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia SPORT.RO pentru telefoane Android si iPhone! Bucurati-va de fotbal! FCSB - Hajduk Split, joi 15 august de la 21.30, in direct la Pro TV! Bucurati-va de fotbal! Spartak - PAOK, miecuri 14 august de la 20.30, in direct la Pro X!

Presa croata a anuntat ca Filip s-a intors cu 8 kg in plus din vacanta, iar antrenorul lui Hajduk l-a anuntat ca nu va mai juca pana cand nu isi va recapata greutatea optima.

Filip a prezentat insa o imagine direct de pe cantar, in care arata ca nu are probleme cu greutatea: 75 de kg.



"Am 75 de kilograme, greutatea mea optima. Am venit din vacanta in iunie, acum doua luni, cu cateva kilograme in plus, dar cand s-a terminat perioada de cantonament eram deja la greutatea optima. Motivul pentru care nu fac parte din lot este altul, dar nu vreau sa il dezvalui acum. Lumea vorbeste aiurea, fara sa stie despre ce e vorba", a declarat Filip.



Fostul capitan al celor de la Dinamo a prins doar cinci partide in sezonul trecut la Hajduk Split. Conform unui jurnalist croat, Filip nu are loc in echipa lui Hajduk in acest moment. "Steliano n-are nicio sansa sa prinda lotul pentru ca se mizeaza mai mult pe Andre Fomitschow, un jucator foarte bun pe partea stanga. Antrenorul Kopici are mai multa incredere in calitatile pe care le are Andre. Steliano nu prea are sanse sa schimbe ceva, iar cifrele lui de la venirea la Hajduk spun totul. 152 de minute in cateva aparitii extrem de rare la meciurile din campionat".