Închizătorul campioanei en-titre urmează să decoleze din Antalya. S-a aflat până acum în Belek, locul în care FCSB a pregătit un stagiu de pregătire după pauza de iarnă.

Reacția lui Adrian Șut despre plecarea de la FCSB: ”În câteva zile urmează să ne înțelegem”

Adrian Șut a fost oprit de reprezentanții mass-media pentru câteva scurte declarații înainte să plece din cantonamentul roș-albaștrilor. Doar că pe jurnaliștii români i-au oprit polițiștii turci la aeroport (DETALII AICI).

Adrian Șut a apucat totuși să transmită câteva idei esențiale. Mijlocașul a sugerat că plecarea în Emirate reprezintă o provocare pe care și-o dorea de mult timp.

”Nu pot să vorbesc, nu am voie să vorbesc. (n.r. Cu ce gânduri și de ce pleci în Emirate?) Îmi doream de mult această provocare.



(n.r. Ce mesaj le transmiți celor de la FCSB?) Le doresc mult succes. A fost o plăcere, o onoare să joc la ei. În câteva zile urmează să ne înțelegem. Încă nu se știe exact totul”, a spus Adrian Șut.

