Adrian Șut a părăsit cantonamentul roș-albaștrilor și este așteptat în Dubai, unde va efectua vizita medicală și va semna contractul cu Al-Ain, formație din Emiratele Arabe Unite. Transferul este aproape finalizat, iar campioana României va încasa aproximativ două milioane de euro, informează Fanatik.



Adrian Șut nu prinde topul vânzărilor lui Becali



Deși a fost unul dintre oamenii-cheie ai FCSB, mijlocașul defensiv nu intră în topul celor mai scumpe mutări realizate de Gigi Becali.



Șut a contribuit decisiv la cucerirea a două titluri și a două Supercupe, iar sezonul trecut a atins o cotă maximă de 4,5 milioane de euro.



În actuala stagiune, valoarea sa de piață a scăzut la 3,8 milioane, iar acest lucru s-a reflectat și în suma obținută de club.



Transferul îl plasează pe Adrian Șut pe ultima poziție într-un top select al vânzărilor FCSB din ultimii 13 ani. Recordul rămâne cel stabilit de Dennis Man, vândut la Parma pentru 12,6 milioane de euro, urmat de Nicolae Stanciu, transferat la Anderlecht pentru 11 milioane, și Vlad Chiricheș, cumpărat de Tottenham pentru 9,5 milioane.



De la plecarea lui Chiricheș în Premier League, FCSB a încasat aproape 87 de milioane de euro din transferuri externe, nu mai puțin de 13 jucători fiind vânduți pentru cel puțin două milioane.



Topul arată astfel:



Dennis Man la Parma (2021) – 12,6 milioane de euro

Nicolae Stanciu la Anderlecht (2016) – 11 milioane de euro

Vlad Chiricheș la Tottenham (2013) – 9.5 milioane de euro

Florin Gardoș la Southampton (2014) – 6.8 milioane de euro

Florinel Coman la Al-Gharafa (2024) – 6 milioane de euro

Olimpiu Moruțan la Galatasaray (2021) – 4.1 milioane de euro

Florin Tănase la Al-Jazira (2022) – 3 milioane de euro

Alexandru Chipciu la Anderlecht (2016) – 3 milioane de euro

Constantin Budescu la Al-Shabab (2018) – 2.5 milioane de euro

Claudiu Keșeru la Al-Gharafa (2015) – 2.4 milioane de euro

Mihai Pintilii la Al-Hilal (2014) – 2.4 milioane de euro

Raul Rusescu la Sevilla (2013) – 2.2 milioane de euro

.........

Adrian Șut la Al-Ain (2026) – 2 milioane de euro



La Al-Ain, mijlocașul român va avea un salariu de aproximativ un milion de euro pe sezon. Șut are opt selecții la echipa națională, iar în lotul formației din Emirate doar doi jucători sunt cotați mai bine decât el, Soufiane Rahimi (6 milioane de euro) și Alejandro Romero (5 milioane de euro).

