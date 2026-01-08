Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, Giacomo Stabile va pleca de la Inter și va ajunge la Bari, sub formă de împrumut pe șase luni. Transferul se află în faza finală, urmând doar semnarea documentelor.



Cristi Chivu îl trimite la altă echipă din Italia



Stafful consideră că fundașul central are nevoie de minute constante pentru a progresa. Stabile, născut în 2005, este unul dintre jucătorii apreciați din academia lui Inter, dar concurența ridicată din lotul mare îl obligă să caute continuitate în altă parte.



Bari s-a mișcat rapid după ce negocierile pentru Giuseppe Caso au intrat în impas, iar oficialii clubului din Puglia au ajuns la un acord cu Inter pentru aducerea a doi tineri: Giacomo Stabile și Giacomo De Pieri, ambii împrumutați. Cei doi au evoluat în prima parte a sezonului la Juve Stabia, însă au prins puține minute.



Stabile este un fundaș central de picior stâng, remarcat pentru jocul aerian și disciplina tactică, în timp ce De Pieri, născut în 2006, este o a doua jumătate ofensivă, capabilă să joace și ca extremă.



Dacă Inter o duce grozav în Serie A, situația clubului de pe „San Nicola” este cu totul alta. La momentul redactării acestui articol, Bari ocupă locul 16 în Serie B, cu 17 puncte obținute în 18 meciuri. Aceștia au un golaveraj de -12, trei victorii, opt remize și șapte înfrângeri.

