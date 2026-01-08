Transylvania Open 2026 (31 ianuarie - 7 februarie) promite spectacol. Ediția din acest an a turneului WTA 250 de la Cluj-Napoca va reuni sportive importante, precum Emma Răducanu, Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea, Donna Vekic sau Anastasia Potapova.

România va avea minimum trei jucătoare pe tabloul principal: Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse, lucru care se va întâmpla și în primul turneu de mare șlem al anului, Australian Open.

Nume grele anunțate pentru ediția 2026 a Openului Transilvaniei

Pentru Emma Răducanu va fi a doua participare a carierei în Openul Transilvaniei. La prima prezență, bifată chiar în ediția inaugurală, sportiva britanică a reușit două victorii, contra Polonei Hercog, respectiv Anei Bogdan, dar s-a oprit în faza sferturilor de finală, în care a cedat în favoarea ucrainencei Marta Kostyuk.

