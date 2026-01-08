Transylvania Open 2026 (31 ianuarie - 7 februarie) promite spectacol. Ediția din acest an a turneului WTA 250 de la Cluj-Napoca va reuni sportive importante, precum Emma Răducanu, Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea, Donna Vekic sau Anastasia Potapova.
România va avea minimum trei jucătoare pe tabloul principal: Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse, lucru care se va întâmpla și în primul turneu de mare șlem al anului, Australian Open.
Nume grele anunțate pentru ediția 2026 a Openului Transilvaniei
Pentru Emma Răducanu va fi a doua participare a carierei în Openul Transilvaniei. La prima prezență, bifată chiar în ediția inaugurală, sportiva britanică a reușit două victorii, contra Polonei Hercog, respectiv Anei Bogdan, dar s-a oprit în faza sferturilor de finală, în care a cedat în favoarea ucrainencei Marta Kostyuk.
Vicecampioana olimpică, Donna Vekic vine la Cluj-Napoca
Un alt nume important care și-a anunțat prezența la Transylvania Open 2026 este croata Donna Vekic.
Fostul număr 17 mondial nu a mai participat până acum la vreo ediție a turneului din Cluj.
Printre sportivele care au anunțat că vor sosi în Transilvania în 2026 se regăsesc inclusiv câștigătoarea en-titre, Anastasia Potapova, dar și Lucia Bronzetti, finalista din 2025 care a reușit să îi provoace Simonei Halep un eșec clar, în ultimul meci oficial al carierei fostului număr unu mondial.
Lista jucătoarelor care și-au anunțat prezența la Transylvania Open 2026
- Emma Răducanu (EX) (locul 29, GBR)
- Jaqueline Cristian (locul 38, ROU)
- Sorana Cîrstea (locul 41, ROU)
- Anastasia Potapova (locul 55, AUT)
- Xinyu Wang (locul 57, CHN)
- Olga Danilovic (locul 67, SRB)
- Donna Vekic (locul 69, CRO)
- Antonia Ruzic (locul 70, CRO)
- Anna Bondar (locul 73, HUN)
- Varvara Gracheva (locul 75, FRA)
- Camila Osorio (locul 76, COL)
- Elisabetta Cocciaretto (locul 81, ITA)
- Petra Marcinko (locul 82, CRO)
- Ella Seidel (locul 84, GER)
- Gabriela Ruse (locul 85, ROU)
- Sara Sorribes Tormo (locul 85, ESP)
- Oleksandra Olyinykova (locul 90, UKR)
- Kamilla Rakhimova (locul 91, UZB)
- Kaja Juvan (locul 99, SLO)
- Veronika Erjavec (locul 103, SLO)
- Anastasia Zakharova (locul 104)
- Lucia Bronzetti (locul 105, ITA)
- Mayar Sherif (locul 107, EGY)