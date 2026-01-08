GALERIE FOTO Emma Răducanu revine la Transylvania Open, după 5 ani. Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian și vicecampioana olimpică vor juca la Cluj

Emma Răducanu revine la Transylvania Open, după 5 ani. Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian și vicecampioana olimpică vor juca la Cluj
Vești bune pentru iubitorii tenisului din România.

Transylvania Open 2026, Donna Vekic, Jaqueline Cristian, Gabriela Ruse, WTA Cluj, Emma Raducanu, Sorana Cirstea
Transylvania Open 2026 (31 ianuarie - 7 februarie) promite spectacol. Ediția din acest an a turneului WTA 250 de la Cluj-Napoca va reuni sportive importante, precum Emma Răducanu, Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea, Donna Vekic sau Anastasia Potapova.

România va avea minimum trei jucătoare pe tabloul principal: Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse, lucru care se va întâmpla și în primul turneu de mare șlem al anului, Australian Open.

Nume grele anunțate pentru ediția 2026 a Openului Transilvaniei

Pentru Emma Răducanu va fi a doua participare a carierei în Openul Transilvaniei. La prima prezență, bifată chiar în ediția inaugurală, sportiva britanică a reușit două victorii, contra Polonei Hercog, respectiv Anei Bogdan, dar s-a oprit în faza sferturilor de finală, în care a cedat în favoarea ucrainencei Marta Kostyuk.

Vicecampioana olimpică, Donna Vekic vine la Cluj-Napoca

Un alt nume important care și-a anunțat prezența la Transylvania Open 2026 este croata Donna Vekic.

Fostul număr 17 mondial nu a mai participat până acum la vreo ediție a turneului din Cluj.

Printre sportivele care au anunțat că vor sosi în Transilvania în 2026 se regăsesc inclusiv câștigătoarea en-titre, Anastasia Potapova, dar și Lucia Bronzetti, finalista din 2025 care a reușit să îi provoace Simonei Halep un eșec clar, în ultimul meci oficial al carierei fostului număr unu mondial.

Lista jucătoarelor care și-au anunțat prezența la Transylvania Open 2026

  1. Emma Răducanu (EX) (locul 29, GBR)
  2. Jaqueline Cristian (locul 38, ROU)
  3. Sorana Cîrstea (locul 41, ROU)
  4. Anastasia Potapova (locul 55, AUT)
  5. Xinyu Wang (locul 57, CHN)
  6. Olga Danilovic (locul 67, SRB)
  7. Donna Vekic (locul 69, CRO)
  8. Antonia Ruzic (locul 70, CRO)
  9. Anna Bondar (locul 73, HUN)
  10. Varvara Gracheva (locul 75, FRA)
  11. Camila Osorio (locul 76, COL)
  12. Elisabetta Cocciaretto (locul 81, ITA)
  13. Petra Marcinko (locul 82, CRO)
  14. Ella Seidel (locul 84, GER)
  15. Gabriela Ruse (locul 85, ROU)
  16. Sara Sorribes Tormo (locul 85, ESP)
  17. Oleksandra Olyinykova (locul 90, UKR)
  18. Kamilla Rakhimova (locul 91, UZB)
  19. Kaja Juvan (locul 99, SLO)
  20. Veronika Erjavec (locul 103, SLO)
  21. Anastasia Zakharova (locul 104)
  22. Lucia Bronzetti (locul 105, ITA)
  23. Mayar Sherif (locul 107, EGY)

