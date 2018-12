SCANDAL URIAS cu Steliano Filip inaintea marelui derby dintre Hajduk si Dinamo Zagreb! Au aparut imaginile de la party-ul de POMINA cu tigari, alcool si poker

Steliano Filip este printre cei mai criticati jucatori ai lui Hajduk.

Presa din Croatia a publicat astazi imagini de la o petrecere a jucatorilor de la Hajduk Split. Printre acestia se afla si Steliano Filip, alaturi de Stipe Vucur si Andre Fomitschow. "Culmea, tocmai 3 dintre cei mai criticati jucatori ai echipei" scriu cei de la 24Sata.

In imaginile aparute, cei 3 jucatori beau, fumeaza si joaca poker. Iar momentul ales este cum nu se poate mai prost - in doar 2 zile urmeaza marele derby al Croatiei contra lui Dinamo Zagreb! "Sunt mai activi pe Instagram decat pe teren" mai scriu jurnalistii croati.

Steliano Filip a prins doar 6 meciuri in campionat in acest sezon, insa nu a mai jucat de la infrangerea de pe propriul teren cu Osijek ce a avut loc in octombrie! Mai mult, Filip nu s-a mai aflat nici macar pe banca de rezerve in ultimele partide.