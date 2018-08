FCSB - HAJDUK LIVE 21:30, la ProTV | Steliano Filip, facut praf de antrenorul Kopic! Razboiul continua: "Nu vreau jucatori care vin sa se bucure de soare si de mancarea buna"

Fostul capitan al celor de la Dinamo a prins doar cinci partide in sezonul trecut la Hajduk Split, iar antrenorul Zeljko Kopic nu este deloc multumit de modul in care se poarta romanul.

"As vrea sa am cativa jucatori care sa joace bine, dar sa fie un exemplu si in afara terenului si nu doar sa vina ca in vacanta si sa se bucure de beneficiile pe care le ofera Split-ul, de la soare, la mancarea buna", a spus antrenorul lui Hajduk, Zeljko Kopic, potrivit publicatiei croate Slobodna Dalmacija.

Presa croata a anuntat zilele trecute ca Filip s-a intors cu 8 kg in plus din vacanta, iar antrenorul lui Hajduk l-a anuntat ca nu va mai juca pana cand nu isi va recapata greutatea optima.

Filip a prezentat insa o imagine direct de pe cantar, in care arata ca nu are probleme cu greutatea: 75 de kg si a explicat ca motivele pentru care nu face parte din echipa sunt de alta natura.

"Am 75 de kilograme, greutatea mea optima. Am venit din vacanta in iunie, acum doua luni, cu cateva kilograme in plus, dar cand s-a terminat perioada de cantonament eram deja la greutatea optima. Motivul pentru care nu fac parte din lot este altul, dar nu vreau sa il dezvalui acum. Lumea vorbeste aiurea, fara sa stie despre ce e vorba", a declarat Filip.