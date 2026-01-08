După ce a fost unul dintre jucătorii de bază ai roș-albaștrilor și i-a ajutat pe cei de la FCSB să câștige patru trofee (două titluri și două Supercupe), Adrian Șut se desparte de campioana României și face pasul în fotbalul din Golf.

Durata contractului lui Adrian Șut cu Al Ain! Când va debuta

Șut a părăsit cantonamentul din Antalya al celor de la FCSB și se va îndrepta spre Dubai pentru a semna cu noua sa echipă.

Jurnaliștii din Emiratele Arabe Unite au dezvăluit durata contractului pe care Adrian Șut îl va semna cu Al-Ain, dar și când va debuta mijlocașul la noua echipă. Conform jurnalistului Ahmed Ragab, Adrian Șut va ajunge la Al-Ain în această seară și va efectua vizita medicală vineri dimineață, urmând ca mai apoi să semneze un contract valabil pe următoarele două sezoane și jumătate cu Al-Ain.

Sursa citată a precizat că Șut ar putea debuta la Al Ain în meciul cu Al Wahda, programat la data de 17 ianuarie.

Al Ain, lider în Emiratele Arabe Unite

