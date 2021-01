"Stau ca vulturul pe stanca!" :)) Sumudica, discurs GENIAL dupa ce a devenit LIDER in Turcia! Ce a spus dupa inca o VICTORIE cu Gaziantep

Gaziantep s-a impus cu Ankaragucu si a urcat temporar pe primul loc in Turcia.

Echipa lui Marius Sumudica este neinvinsa in Turcia din prima etapa, cand a pierdut cu 3-1 in fata lui Galatasaray. De atunci, Gaziantep nu a mai cedat in niciun meci, invingand super-puterile Turciei, Besiktas, Basaksehir sau Fenerbahce.

Gaziantep este pe primul loc in clasament cu 31 de puncte in 16 meciuri, la egalitate cu Besiktas, care are insa un meci in minus.

"E o surpriza, am incredere cand incepe jocul, am avut rabdare, am jucat pe un teren execrabil, nu am putut construi, dar am marcat doua goluri, suntem echipa.

Nu s-a intamplat in Turcia asa ceva de mult, nu pierdem de un an acasa, sunt lucruri extraordinare, cea mai buna perioada a carierei mele, cuvintele sunt de prisos.

Era o melodie romaneasca, au gasit-o ei si mi-au pus-o, am dansat, altfel nu am cum sa ma exprim aici. Am fost avertizat iar in minutul 30, etapa viitoare sunt suspendat, m-am obisnuit, imi vad de treaba.

Eu stau ca vulturul pe stanca, aia e melodia. Bucurie mare, lideri in Turcia dupa atatea etape, in coasta tuturor, ne batem cu toata lumea.

Maxim, foarte bine si el si Tosca, au jucat senzational. Junior, dupa mult timp a jucat ceas. Suntem cam decimati pentru data viitoare, nu avem 3-4 jucatori de baza.

Le-am zis 'va e frica sa fiti pe primul loc?! sa faceti istorie? Nu trebuie sa va fie, sunteti cei mai buni'", a spus Marius Sumudica pentru Digi Sport.