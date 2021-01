Presedintele lui Gaziantep a SARIT in apararea lui Marius Sumudica dupa scandalul din Turcia! "Noi vom continua sa fim alaturi de antrenorul nostru!"

Mehemt Buyukeksi, presedintele lui Gaziatep, sare in apararea lui Sumudica, dupa ultimul scandal din Turcia.

"Sumi" a avut o reactie nervoasa la adresa arbitrului, iar predintele lui Gaziatep considera ca s-au creat prejudecati in ceea ce il priveste pe antrenorul roman. Gaziantep putea sa fie pe primul loc in Turcia, dar in meciul cu Erzurum a fost acordat un penalty impotriva echipei lui Maxim in minutul 96, iar rezultatul final a fost 1-1. Dupa acest episod, Mehemt Buyukeksi a emis un comunicat de presa.

"Din nefericire arbitrii nostri iau in continuare deciziile in cazul lui Marius Sumudica avand prejudecati. La un meci din saptamanile trecute cu Kasimpasa, antrenorul nostru a primit cartonas galben inca de la inceput, pentru ca a strigat la jucatorul lui.

La meciul cu Erzurum, a primit cartonas pentru ca l-a felicitat pe arbitru. Antrenorul nostru a aflat asta dupa meci. Al patrulea arbitru a venit la vestiar su a spus: 'Sumudica a primit cartonas galben. El ne-a felicitat intr-un mod politicos, trist, dar conform regulamentelor, pentru ca a intrat pe teren inainte ca brigada de arbitri sa iasa, a trebuit sa ii dam cartonasul. Din pacate acestea sunt regulile'.

Dupa ce meci nu intra antrenorul pe teren? Daca ar avea vreo reactie negativa, daca ar iesi vreun conflict i-am da poate dreptate arbitrului… Regulile acestea sunt valabile doar pentru noi si pentru Sumudica? Antrenorul nostru este cel mai bun din Turcia, este o nedreptate sa se incerce sa fie impiedicat astfel.

Noi vom continua sa fim alaturi de antrenorul nostru si ne vom apara mereu drepturile. Sa nu se uite ca prin aceste cartonase acordate atat de usor nu doar Sumudica este pedepsit, ci orasul Gaziantep, clubul Gaziantep. Ii rugam pe arbitri sa priveasca fiecare antrenor nu prin prisma prejudecatilor, ci pe fiecare in mod egal", a spus Mehmet Buyukeksi intr-o scrisoare pentru site-ul clubului.

Presedintele lui Gaziatep nu este multumit de sistemul VAR.

"Suntem foarte suparati. In conditiile in care nici macar adversarii de la Erzurumspor nu intelegeau de ce a fost oprit jocul, arbitrul a privit monitorul VAR doar noua secunde si a dictat penalti.

Daca am fi luat trei puncte la acest meci, am fi ajuns pe primul loc. Cu un fluier ni s-au luat doua puncte si nu acceptam asta. A fost al treilea meci din acest sezon in care am ratat victoria in ultimele secunde. Isi aminteste toata lumea cum la meciul cu Yeni Manatyaspor, dupa ce am primit gol, dupa avertismentul arbitrului de VAR ca a fost fault arbitrul Ali Palabiyik a fost invitat la monitor.

Analiza acelui fault foarte clar a durat exact 86 de secunde, iar la meciul cu Erzurum s-au urmarit imaginile cu faultul doar noua secunde. Vreau sa-l intreb pe arbitrul Tugay Kaan Numanoglu: ce a vazut in aceste noua secunde?

Nu a avut mustrari de constiinta dupa ce a luat decizia urmarind faza dintr-un singur unghi si influentand astfel direct scorul? Noi nu am vrut niciodata sa fim favorizati in vreun fel, am vrut egalitate. Insa continua deciziile impotriva noastra", a spus oficialul lui Gaziantep.