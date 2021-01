BREAKING NEWS! Sumudica a CONFIRMAT acordul dintre Petrescu si Kayserispor: "Baskanul m-a sunat pe mine sa ma intrebe de el!" Ce l-a suparat pe antrenorul lui Gaziantep: "Telefonul meu e inchis!"

Dan Petrescu (53 ani) ar fi ajuns la un acord cu ultima clasata din Turcia, Kayserispor.

Fostul antrenor al campioanei Romaniei urmeaza sa fie anuntat ca noul antrenor al lui Kayserispor, echipa pentru care evolueaza romanii Denis Alibec, Cristi Sapunaru si Silviu Lung Jr. Petrescu este adus pentru a salva echipa de la retrogradare, dupa un start de sezon extrem de slab.

Marius Sumudica, antrenorul lui Gaziantep, echipa neinvinsa in Turcia din a doua etapa a campionatului, a vorbit despre mutarea lui Petrescu la Kayserispor si a dezvaluit ca el a fost initial ofertat de oficialii turci.

"Din cate stiu eu, nu mai sunt eu singurul antrenor. Vorbind cu baskanul de la Kayseri, sunandu-ma, ei m-au vrut pe mine, dar exista un respect intre cluburi. Mi-au facut o oferta incredibila, o oferta extraordinar de mare pentru Turcia. Exista respect intre cluburi si nu pot, am refuzat si eu politicos. Acum doua zile m-au sunat sa ma intrebe, avand o relatie foarte buna cu baskanul, e o femeie, era in consilul de administratie.

Nu puteam sa vorbesc urat, nu stiam ca se rezolva.

Un salariu mediu spre bun la Kayseri e 500 - 600 000. Stiu ca este antrenor pana la vara, daca retrogradeaza, nu mai poate antrena, trebuie sa mentina echipa in prima liga.

Daca eram eu Petrescu, nu veneam la ultima clasata! Eu ii doresc bafta. Am vorbit foarte frumos despre el, imi doresc sa faca rezultate. Sunt doua probleme: ii va fi foarte dificil ca nu cunoaste campionatul.

Indiferent de transferuri, timpul este dusmanul lui. Joaca din 3 in 3 zile, trebuie sa cunoasca si echipa, sa aduca si jucatori pe care sa ii implementeze. Dar sunt convins ca are capacitatea de a forma un grup si de a scoate echipa.

Cu turcii e foarte greu de lucrat, sunt sensibili, trebuie sa ii lasi, sa simta putina libertate", a spus Sumudica pentru Digi Sport.

Totodata, intrebat daca a fost sunat de Petrescu pentru a primi sfaturi legate de campionatul din Turcia, Sumudica a raspuns transant, ca fostul antrenor al lui CFR nu a luat legatura cu el. Mai mult decat atat, antrenorul lui Gaziantep s-a aratat deranjat de gestul lui Petrescu si i-a transmis ca are telefonul inchis pentru el.

"Dupa meciul cu mine, putem discuta, dar din momentul de fata pana la meciul cu mine, telefonul meu e inchis. Eu as fi dat un telefon, daca plecam in Emirate, il sunam pe Reghecampf. E problema lui. M-a deranjat, dar fiecare procedeaza in felul lui", a spus Marius Sumudica pentru Digi Sport.