Meci de INFARCT pentru Sumudica in Turcia! Echipa sa a fost egalata in minutul 96 dintr-un penalty SCANDALOS! Antrenorul roman a intrat pe teren la final

Gaziantep s-a deplasat la Erzurum pentru primul meci din 2021 si a remizat in ultimul minut, 1-1.



Echipa lui Marius Sumudica nu a reusit sa se impna in deplasarea cu Erzurum, dar ramane neinvinsa de paisprezece etape in Super Lig, de la primul meci cu Galatasaray pierdut cu 3-1.

Remiza o urca pe Gaziantep temporar pe locul 2 in clasament cu 28 de puncte obtinute in total in 15 meciuri jucate, la un punct distanta de liderul Galatasaray, care urmeaza sa joace si la egalitate cu Besiktas, care are si ea un meci in minus.

Mirallas a deschis scorul in minutul 69, iar gazdele au egalat dintr-un penalty acordat usor in minutul 96. Jucatorii lui Gaziantep si staff-ul de pe banca au explodat la decizia arbitrului, iar la final, Sumudica a intrat pe teren, cerand explicatii. Alex Maxim, care se afla intr-o forma de zile mari a fost suspendat pentru meciul cu Erzurum din cauza cumulului de cartonase galbene.

Antrenorul roman a vazut din nou cartonasul galben pentru proteste.

BB Erzurumspor, VAR incelemesi sonrasında 90+4'de penaltı kazandı. Sizce doğru karar mı? Tüm videolar için • @goalforza pic.twitter.com/eyjH5I9RBJ — @goalforza 'yı takip ediniz. (@canligoltv6) January 2, 2021

GOL | Erzurumspor 0-1 Gaziantep FK ⚽️ 69' Mirallas Deplasmanda öne geçti Antep pic.twitter.com/1WcTZmocMx — F.K (belki bir gün) (@majezikk4) January 2, 2021