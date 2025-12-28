Andrea Compagno e printre jucătorii după care suporterii FCSB-ului oftează și acum. Pentru că, în perioada petrecută la București, vârful italian și-a făcut treaba. Dovadă și cifrele sale: 55 de meciuri, 20 de goluri.

Și, totuși, Compagno a fost nevoit să părăsească FCSB, în mijlocul sezonului 2023-2024. Asta pentru că a intrat în dizgrația lui Gigi Becali. De aici și vânzarea sa, în schimbul unei sume ridicole: 120,000 de euro! Atât au plătit chinezii de la Tianjin Jinmen Tiger pentru un fotbalist care fusese luat de FCSB, după un transfer de 1,5 milioane de euro, de la Craiova lui Mititelu.

Andrea Compagno va fi înlocuit în lot de Jeonbuk Hyundai

Ajuns în Asia, Compagno a început să dea goluri, la foc automat! În singurul sezon petrecut în China, Andrea și-a trecut în cont 19 reușite în 29 de partide. A urmat transferul în Coreea de Sud, la Jeonbuk Hyundai. Aici, Compagno a trăit cel mai bun sezon din cariera sa de până acum!

În campania recent încheiată, fostul star al FCSB-ului a realizat eventul, în Coreea de Sud. Contribuția sa la dubla cupa-campionat: 18 goluri în 33 de meciuri. Datorită acestui bilanț, italianul a și contabilizat o reușită personală, după cum Sport.ro a arătat aici.

Din păcate pentru Compagno, sezonul său de vis s-a încheiat cu un coșmar! Pentru că s-a accidentat fix în meciul care a făcut Jeonbuk campioană. Verdictul medicilor: ruptura ligamentului încrucișat!

Cum acest necaz a venit, în octombrie, e de așteptat ca Andrea să revină pe teren peste vreo 8 luni, în iunie. Iar asta în cel mai bun caz! Și, având în vedere că noul sezon intern va începe, în februarie, în Coreea de Sud, Jeonbuk a luat o decizie grea.

Concret, Compagno va fi scos din lot, pentru debutul noului sezon în K-League, și înlocuit cu Bruno Mota. Acesta, în vârsta de 29 de ani, va fi transferat de la FC Anyang, grupare pentru care a înscris 14 goluri, în ultimul sezon din K-League.

