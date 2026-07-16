Senegalul a avut ca medic un ginecolog

Reprezentativa Senegalului a făcut parte din Grupa I la Cupa Mondială 2026, unde a terminat pe locul al treilea, după înfrângeri cu Franța (1-3) și Norvegia (2-3) și victorie cu Iraq (5-0). În "16"-imile de finală ale competiției, "Leii din Teranga" au pierdut contra Belgiei (2-3, după prelungiri).

Echipa a fost antrenată de Pape Thiaw (și-a anunțat demisia după eliminarea echipei), iar din lot au făcut parte jucători cunoscuți, precum Sadio Mane (Al Nasr), Edouard Mendy (Al Ahli), Mamadou Sarr (Chelsea), Kalidou Koulibaly (Al Hilal), Pape Matar Sarr (Tottenham), Nicolas Jackson (Chelsea), Habib Diarra (Sunderland), Pape Gueye (Villarreal), Iliman Ndiaye (Everton), Ismaila Sarr (Crystal Palace) sau Ibrahim Mbaye (PSG).

În ciuda acestui lot foarte valoros, condițiile oferite jucătorilor nu au fost dintre cele mai bune. Delegația nu a avut în compenență un medic fără mare experiență în medicina sportivă sau în ortopedie-traumatologie, ci profesa ca ginecolog la un spital din Dakar. Abderahmane Fediore ar fi primit chiar înaintea competiției o diplomă de specializare în medicină sportivă și în biologia sportului de la Cheikh Anta Diop University (Dakar).

Mendy și-a plătit singur investigațiile, deși federația a primit 13.5 milioane de euro din partea FIFA

În plus, senegalezii au mers în SUA și Canada fără asigurare medicală, pentru că Federația Senegaleză de Fotbal nu ar fi încheiat nicio poliță de asigurare pentru jucători, staff-ul tehnic sau ceilalți membri ai delegației prezente la Cupa Mondială. Presa africană susține că portarul Edouard Mendy a fost nevoit să își plătească din propriul buzunar investigațiile medicale, după ce s-a accidentat la genunechi în timpul meciului cu Norvegia. Portarul celor de la Al Ahli a avut nevoie de un RMN pentru stabilirea diagnosticului, însă, în lipsa unei asigurări medicale, a fost obligat să achite investigația din propriul buzunar.

Potrivit Sport News Africa, mai mulți membri ai staff-ului medical ar fi lucrat fără contracte, iar bonusurile și salariile restante nu ar fi fost achitate, unii fizioterapeuți și-ar fi plătit singuri anumite cheltuieli, în timp ce alți delegați și-ar fi achitat inclusiv biletele de întoarcere. La Dakar a izbucnit un adevărat scandal la aflarea acestor vești, pentru că Federația de Fotbal din Senegal a primit 13.5 milioane de euro pentru participarea la CM 2026.

De asemenea, bucătarul a fost schimbat după ce jucătorii s-au plâns de calitatea alimentației, vedetele echipei au adus în discuție neplata primelor de calificare la turneul final într-o discuție tensionată cu oficialii federali, iar cantonamentul echipei a fost în New Jersey, aproape doar de stadionul MetLife Stadium din East Rutherford, dar departe de Gillette Stadium (Foxborough / 4 ore distanță cu autocarul), BMO Field (Toronto / 1.100km, 3 ore cu avionul și autocarul) și Lumen Field (Seattle / 3.900 km, 6 ore cu avionul și autocarul).

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