Încă o victorie până la tatuaj! Promisiunea făcută de starul Spaniei înainte de CM 2026

Încă o victorie până la tatuaj! Promisiunea făcută de starul Spaniei înainte de CM 2026 CM 2026
SPORT.RO
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Spania este la doar un pas de cucerirea Cupei Mondiale 2026.

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Marc Cucurellaluis de la fuentaSpaniaArgentinaCM 2026
Din articol

„Furia Roja” s-a calificat în marea finală după victoria cu 2-0 în fața Franței, iar duminică, de la ora 22:00, o va înfrunta pe Argentina, campioana mondială en-titre, într-un meci care va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

Marc Cucurella a promis că își va tatua chipul lui Luis de la Fuente

Înaintea debutului la Campionatul Mondial, Marc Cucurella a făcut o promisiune inedită într-o emisiune de la COPE. Fundașul stânga a declarat că își va tatua chipul selecționerului Luis de la Fuente dacă Spania va câștiga trofeul.

„Îmi voi tatua fața lui Luis de la Fuente. Va fi un tatuaj mic, dar cred că va fi o amintire foarte frumoasă. Mai trebuie doar să mă gândesc unde îl voi face”, spunea Cucurella la începutul lunii iunie.

Acum, fundașul este la doar 90 de minute de momentul în care ar putea fi nevoit să își respecte promisiunea.

Claudia Rodríguez, soția lui Marc Cucurella

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Omul de încredere al lui Luis de la Fuente

Marc Cucurella a fost unul dintre cei mai constanți jucători ai Spaniei la această Cupă Mondială și a fost titular în toate meciurile importante ale naționalei. În semifinala cu Franța, fundașul l-a anihilat pe Ousmane Dembele, contribuind la victoria cu 2-0 și calificarea în ultimul act.

În această vară, internaționalul spaniol a făcut și o mutare importantă, fiind cumpărat de Real Madrid de la Chelsea pentru 55 de milioane de euro.

În trecut, Cucurella a mai evoluat pentru Barcelona, Eibar, Getafe și Brighton, iar de-a lungul carierei au fost plătite peste 156 de milioane de euro pentru transferurile sale.

Până acum, alături de Luis de la Fuente, Cucurella a cucerit EURO 2024 și a obținut medalia de argint la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

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