Încă o victorie până la tatuaj! Promisiunea făcută de starul Spaniei înainte de CM 2026

„Furia Roja” s-a calificat în marea finală după victoria cu 2-0 în fața Franței, iar duminică, de la ora 22:00, o va înfrunta pe Argentina, campioana mondială en-titre, într-un meci care va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

Marc Cucurella a promis că își va tatua chipul lui Luis de la Fuente

Înaintea debutului la Campionatul Mondial, Marc Cucurella a făcut o promisiune inedită într-o emisiune de la COPE. Fundașul stânga a declarat că își va tatua chipul selecționerului Luis de la Fuente dacă Spania va câștiga trofeul.

„Îmi voi tatua fața lui Luis de la Fuente. Va fi un tatuaj mic, dar cred că va fi o amintire foarte frumoasă. Mai trebuie doar să mă gândesc unde îl voi face”, spunea Cucurella la începutul lunii iunie.

Acum, fundașul este la doar 90 de minute de momentul în care ar putea fi nevoit să își respecte promisiunea.